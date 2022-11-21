В Новосибирском зоопарке отметили 15-летие белой медведицы Герды

Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 15 лет, сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказали изданию в зверинце, животное родилось 20 ноября 2007 года в Московском зоопарке, а в Новосибирск его привезли в 2008-м вместе с медведем Каем.

За свою жизнь Герда родила четверых медвежат. В 2013 году на свет появилась медведица Шилка, в 2015-м родился Ростик, а в 2018-м — двойня Норди и Шайна. Сотрудники зоопарка говорят, что это огромная редкость, когда полярные медведи размножаются в неволе.