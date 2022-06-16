Альфа-Банк снизил ставки по потребительским кредитам. Снижение составило в среднем 1,5 процентного пункта.

Решение принято вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, поясняют в банке. Напомним, Банк России с 14 июня снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых.

«Условия улучшили по всем видам кредитов», — говорится в сообщении Альфа-Банка (АО).

Минимальная ставка по кредитам осталась без изменения — 6,9% по кредиту наличными и рефинансированию. Сумма кредита может составлять до 7,5 млн рублей.

Также клиенты могут взять кредит под залог недвижимости по ставке от 5,9% в сумме до 15 млн рублей.

Чтобы получить хорошую ставку в Альфа-Банке, нужно оставить заявку на сайте.