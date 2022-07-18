Эксперты объяснили, почему на Алтае женские зарплаты приближены к мужским

В Республике Алтай в 2021 году средняя зарплата мужчин превышала средний заработок женщин всего лишь на 8,5%, сообщает «ФинЭкспертиза».

Аналитики отметили, что наименьшее различие в оплате труда отмечается в небогатых регионах с низкими средними зарплатами и доходами населения, где значительная часть жителей занята в бюджетном секторе.

«В Республике Алтай женские зарплаты составляют 91,5% от мужских — 27,7 тыс. руб. против 30,3 тыс. руб.», — говорится в исследовании.

Максимальный разрыв в зарплатах выявили в дальневосточных и сибирских регионах, где в экономике преобладают традиционно «мужские» группы отраслей тяжелой промышленности и добычи полезных ископаемых.

Лидером по зарплатному неравенству стала Магаданская область — мужчины получают в среднем 147,3 тыс. руб., а женщины — 72,9 тыс. руб. (49,5%).