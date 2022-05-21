«Газпром» прекратил поставлять газ в Финляндию

«Газпром» прекратил поставку газа финской компании Gasum из-за неоплаты в рублях, сообщили в Telegram-канале компании.

В Gasum заявили, что течение летнего сезона будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндия с Эстонией и дает доступ к латвийским газовым хранилищам, пишет РБК.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли.

В середине мая стало известно, что Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты за нее.