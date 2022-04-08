Годовая инфляция в России к 1 апреля ускорилась до 16,7%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Инфляция на продовольственные продукты в годовом выражении составила 18,75%, а на непродовольственные — 20,21%.

При этом отмечается, что недельная инфляция в стране снизилась.

«За неделю c 26 марта по 1 апреля 2022 г. инфляция продолжила замедляться и составила 0,99% после 1,16% неделей ранее», — сказано в сообщении.

Снижаются цены не только на продовольственные товары, но и на бензин.

С начала 2022 года, по данным министерства, цены на продовольствие в России выросли на 9,99%. Для сравнения: в марте 2021 года этот показатель составлял 0,66%.