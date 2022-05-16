Кабмин упростил ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и ноутбуков

Кабмин на текущий год упростил порядок ввоза в страну электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, этот шаг способствует импорту компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций.

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — цитирует его слова «РГ».

Так, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.

Новости

Экономика Мишустин подписал закон о легализации параллельного импорта

Напомним, что в конце марта правительство легализовало параллельный импорт на товары, которые содержат результат интеллектуальной деятельности. Теперь их можно будет ввозить и продавать без разрешения правообладателя.

6 мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласия правообладателя бренда.

В перечень входит более 50 групп товаров — как определённых брендов, так и в целом категории товаров. В него внесли растения, косметические средства, одежду и обувь, запасные части для автомобилей и техники, гаджеты Apple, Samsung, Sony, Microsoft, автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и других.