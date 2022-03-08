Компания Shell отказывается от использования российской нефти и газа

Нефтяная компания Shell планирует отказаться от использования российских ресурсов. Об этом сказано в официальном заявлении корпорации.

В Shell пообещали начать работу по постепенному отказу от нефти и газа из России, отмечая, что преодоление трудностей, которые могут возникнуть, потребует «координации действий бизнеса, правительств и потребителей».

«В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что компания закроет все автозаправочные станции на территории России.