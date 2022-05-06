Компания TeamViewer объявила об уходе из России и Белоруссии

Сервис для удалённого управления компьютерами и другими устройствами TeamViewer уходит из России и Белоруссии. Как сообщается на сайте немецкой компании, решение связано со спецоперацией РФ на Украине.

Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, компания также не станет продлевать контракты с клиентами из этих стран.

«Существующие подписки, не подпадающие под санкции и не связанные с неправомерным использованием наших продуктов, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии», — говорится в сообщении.

Пользователи TeamViewer из России и Белоруссии начали сообщать о недоступности сервиса 5 мая. О безуспешных попытках подключения к удалённому устройству писали, в частности, DTF, iPhones.ru и Baza.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ выпустит первую бета-версию отечественного магазина приложений до конца мая.