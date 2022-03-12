Косметическая компания Oriflame не собирается уходить из России

Шведская косметическая компания Oriflame приняла решение не прекращать продажи в России, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что хотят «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».

У Oriflame в России работает завод с тысячей сотрудников и миллионом реселлеров. Консультанты Oriflame — это частные лица, продающие косметику другим частным лицам посредством прямых продаж.

В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, которые составили чуть более 1 млрд евро.

Ранее японский автопроизводитель Toyota также заявил, что не планирует уходить с российского рынка. Однако пока завод компании в Санкт-Петербурге временно приостановил работу, в связи с возникшими проблемами поставок из-за логистики. А вот из других крупных автопроизводителей об уходе из России уже заявили Ford, Renault, Hyundai, BMW и Volkswagen.