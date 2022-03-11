Котёл на ТЭЦ-3 в Барнауле отремонтируют до 9 апреля

С 14 марта по 9 апреля на ТЭЦ-3 в Барнауле продлится ремонт котла № 2 — одного из пяти на станции. С этого начнутся запланированные на 2022 год работы, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Все работы обойдутся в 9,7 млн рублей. За эти деньги специалисты очистят от отложений и частично заменят поверхности нагрева, отремонтируют горелки, дымосос, арматуру высокого давления, электрооборудование, газовоздухопроводы, системы приготовления топлива. Также на котле № 2 починят части систем по улавливанию и удалению золы на электрофильтрах.

На ТЭЦ уже готовятся к началу работ, необходимые материалы прибыли на место.

Ранее сообщалось, что СГК до конца года потратит 603 млн рублей на ремонт ТЭЦ-3. Всего компания вложит 1,76 млрд рублей в ремонт тепловых электростанций в Барнауле, Бийске и Рубцовске.