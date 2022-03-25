Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Американская валюта расчетами завтра «завтра» на 14:11 мск подешевела на 3,5 рубля, до 93,5 рубля, европейская — на 6,98 рубля, до 99,82 рубля. Минутами ранее евро максимально опускался до 99,73 рубля, доллар — до 92,04 рубля, минимальной стоимости с 1 марта.