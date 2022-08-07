Мясо, овощи и яйца. Что подешевело в Алтайском крае за июль 2022 года?

Капуста наконец-то стала стоить меньше 30 рублей за килограмм

7 августа 2022, 07:35

Продукты в Алтайском крае продолжают понемногу дешеветь после бешеного скачка цен, который произошёл весной 2022 года. Большинство товаров, стоимость которых отслеживает Алтайкрайстат, упали в цене за июль 2022 года.

О том, какие из них подешевели на Алтае за месяц сильнее всего, — в материале amic.ru.

Овощи

Овощи традиционно сильно падают в цене в течение лета. Сейчас самый разгар дачного сезона, поэтому огурцы с помидорами стоят максимально дёшево.

Так, средняя цена за килограмм огурцов в Алтайском крае сейчас составляет 57,61 рубля. Это на 23,12 рубля меньше, чем было месяц назад. Тогда огурцы продавали по 80 рублей за килограмм. Продукт подешевел сразу на 40%.

Помидоры дешевеют не так стремительно. С 1 июля по 1 августа цена упала на 11%. Месяц назад килограмм томатов продавали в среднем за 108,38 рубля, а сейчас — за 97,67 рубля.

Также на 3,5% подешевела морковь. Килограмм сейчас продают примерно за 57,04 рубля.

Но лидер по падению цены — белокочанная капуста. За месяц стоимость снизилась более чем в два раза — на 58,6%. Килограмм теперь обходится в среднем в 25,59 рубля, хотя ещё в начале июля было больше 40 рублей.

Напомним, весной 2022 года капуста оказалась лидером рейтинга подорожавших продуктов. Килограмм тогда продавали за фантастические 94 рубля.

Как дешевеют продукты в Алтайском крае после бешеного скачка цен? Инфографика

Как дешевеют продукты в Алтайском крае после бешеного скачка цен? Инфографика

Мясо

Мясные продукты тоже подешевели, пусть и совсем не так заметно, как овощи.

Так, свинина за прошедший месяц стала стоить на 6 рублей дешевле. Килограмм продают в среднем за 308,03 рубля. Снижение цены составило почти 2%.

Пусть всего на один процент, но всё же подешевела и курица. Сейчас средняя стоимость одного килограмма на Алтае составляет 180,67 рубля.

Зато доступнее стали сосиски и сардельки. По данным Алтайкрайстата, за месяц цены на них снизились на 19 рублей, или 4,4%. Средняя цена с июльских 445,04 рубля опустилась до 425,97 рубля.

Варёная колбаса подешевела более чем на 30 рублей с начала июля. Средняя цена одного килограмма — 412,16 рубля, хотя месяц назад было 444,43 рубля.

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Масло и молоко

Из «молочки» подорожала лишь сметана. Всё остальное, если верить Алтайкрайстату, снизилось в цене. Например, молоко подешевело на три рубля и теперь доступно по 71,44 рубля за литр.

На столько же стало меньше стоить сливочное масло. Килограмм продают в среднем за 724,88 рубля.

И творог на Алтае тоже подешевел на три рубля за месяц. Средняя цена за килограмм — 416,36 рубля.

Подсолнечное масло

Подешевело и подсолнечное масло. С начала июля по начало августа цена опустилась на 3,5% и теперь составляет 139,59 рубля за литр. Месяц назад тот же объём обходился в 143,17 рубля.

Сахар

Сахар весной 2022 года был главным ньюсмейкером, когда речь заходила о подорожании продуктов. Цена на него «взлетела» до «космических» 90 рублей. Но затем сладкий продукт начал понемногу дешеветь. Вот и в течение июля цена снизилась на 1,6%.

Сейчас килограмм обходится в среднем в 70 рублей.

Куриные яйца

Куриные яйца — удивительный продукт. В отличие от большинства социально значимых товаров, за весну 2022 года они практически не подорожали. А теперь уверенно снижаются в цене.

Так, за июль стоимость упала более чем на 10%. В алтайских магазинах десяток продают в среднем за 54,92 рубля, хотя ещё месяц назад цена была 60,85 рубля. Так что как бы там ни было, без яичницы на завтрак мы точно не останемся.

Колбаса и детское питание. Что сильнее всего подорожало в Алтайском крае за июль 2022 года?

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