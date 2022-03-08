Оборот в сфере общепита в Алтайском крае снизился

По данным Алтайкрайстата, оборот в сфере розничной торговли в январе 2022 года в регионе оказался на 3,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табак, составил 48,3% (15 407,9 млн рублей), непродовольственных товаров — 51,7% (16 482,3 млн).

В сфере общепита оборот составил 795 миллионов рублей, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что барнаульский аэропорт в начале 2022 года показал рост пассажиропотока. За январь воздушная гавань обслужила 42 тысячи пассажиров.