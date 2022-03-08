Оборот в сфере общепита в Алтайском крае снизился
Оборот розничной торговли в регионе в январе 2022 года вырос на 3,7% по сравнению с прошлым годом
8 марта 2022, 15:10, Илья Звягинцев
По данным Алтайкрайстата, оборот в сфере розничной торговли в январе 2022 года в регионе оказался на 3,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табак, составил 48,3% (15 407,9 млн рублей), непродовольственных товаров — 51,7% (16 482,3 млн).
В сфере общепита оборот составил 795 миллионов рублей, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что барнаульский аэропорт в начале 2022 года показал рост пассажиропотока. За январь воздушная гавань обслужила 42 тысячи пассажиров.
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