Пачка сигарет в 2017 году подорожает в среднем на 16 рублей – Герасименко

Уже в 2017 году в России поднимутся акцизы на сигареты и алкоголь. В Госдуме обсуждаются поправки Минфина в Налоговый кодекс РФ. Планируется, что в 2017 году стоимость поднимется до 1,56 тысячи рублей за 1 тысячу сигарет. В среднем цена одной пачки повысится на 16 рублей.

"Повышение акцизов на сигареты идет планово. У нас есть утвержденная правительством концепция борьбы с табакокурением. Одной из основных мер является повышение акцизов. Эта норма наиболее эффективная, по данным Всемирной организации здравоохранения. Чем выше стоимость, тем больше тех, кто бросает курить. Остальные методы – разъяснение, ограничение, пропаганда – дают меньше эффекта, чем увеличение стоимости пачки сигарет", – рассказал порталу Amic.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко.

Эксперт также отметил, что в России одна из самых низких цен на сигареты. Дешевле только в Казахстане и Белоруссии.

Самая высокая цена в Великобритании – 990 рублей за пачку. На втором месте США – 930 рублей за пачку. На третьем месте Австрия – 500 рублей. В России за 20 штук сигарет в среднем придется выложить 90 рублей. В Казахстане – 70 рублей.

"Повышение акциза приведет к удорожанию пачки сигарет в среднем на 16 рублей. Это не такое большое повышение. Но в условиях, когда у нас есть много проблем по формированию доходной части бюджета, эти акцизы (налог на вредную для организма продукцию, приводящую к увеличению заболеваемости и смертности населения), целесообразно использовать", – отмечает Герасименко.

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Что касается крепкого алкоголя, то в 2017 году он тоже подорожает. Минпромторг выступал с инициативой снизить цены, однако идея не нашла поддержки.

Если говорить о повышении цен на сигареты в 2018 и 2019 годах, то, скорее всего, такого сильного скачка, как в 2017-м, не будет. В зависимости от покупательной способности граждан максимум акцизы повысят на 10%. Повышение акцизов благоприятно влияет на бюджет. В прошлом году от продажи сигарет было больше дохода, чем от алкоголя.