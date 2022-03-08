Понижен кредитный рейтинг более 50 крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских компаний, сообщает ТАСС. Агентство даёт негативные прогнозы для компаний в сфере ТЭК, строительства и связи.

S&P понизило до «C» и «CCC-» рейтинги ряда крупнейших компаний России, включая «Газпром», «Роснефть», «Алроса» и X5 Group. Ранее агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «ВВВ-» до «CCC-«. Кроме того, агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом.