В Казахстане начали задерживать российские грузовики с европейскими товарами

Российские грузовики с европейскими товарами начали задерживать в Казахстане. Об этом сообщают «Известия».

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого», — рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Часть грузовиков стоит на таможне, а некоторые — прямо на проезжей части.

Отмечается, что у водителей отнимают документы, без которых они не могут никуда уехать.

В Минтрансе заявили, что Астана ввела необоснованные требования, а водителям порекомендовали временно воздержаться от транзита через Казахстан.