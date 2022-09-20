В Казахстане начали задерживать российские грузовики с европейскими товарами
У водителей изымают документы, без которых они не могут никуда уехать
Российские грузовики с европейскими товарами начали задерживать в Казахстане. Об этом сообщают «Известия».
«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого», — рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Часть грузовиков стоит на таможне, а некоторые — прямо на проезжей части.
Отмечается, что у водителей отнимают документы, без которых они не могут никуда уехать.
В Минтрансе заявили, что Астана ввела необоснованные требования, а водителям порекомендовали временно воздержаться от транзита через Казахстан.