Владелец СГК Мельниченко получил гражданство ОАЭ

Российский миллиардер Андрей Мельниченко переехал с семьёй в ОАЭ и получил гражданство. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

«К Андрею Мельниченко [с предложением получить гражданство] обратились власти Эмиратов, и он с благодарностью согласился, став гражданином ОАЭ в 2021 году», — рассказал собеседник издания.

Андрей Мельниченко является основателем «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), которая, в свою очередь, владеет Сибирской генерирующей компанией (СГК). После попадания в санкционные списки ЕС в марте 2022 года Мельниченко перестал быть бенефициаром основанных им компаний.

Источник Forbes, знакомый с ситуацией, также рассказал, что после введения санкций Мельниченко с семьёй живёт в эмирате Рас-Аль-Хайма.