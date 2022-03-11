Власти Алтая пообещали не допустить срыва посевной кампании из-за санкций

Подготовка к посевной кампании 2022 года в Алтайском крае идёт в обычном режиме, и ситуация в экономике, связанная с последствиями санкций, никак не повлияет на планы аграриев. Об этом 11 марта во время заседания специальной рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики заявил министр сельского хозяйства края Сергей Межин.

Фермеры отмечают, что в регионе посевы сохранятся на уровне 2021 года. Более того, на 32 тысячи гектаров будет увеличена площадь посева яровой пшеницы, сахарной свёклы. Нет перебоев и с поставками нефтепродуктов и минеральных удобрений. Запасов семян хватит на этот год.

«Подготовка идёт в плановом режиме и никакие внешние обстоятельства на нас не влияют», — сказал Межин.

При этом ситуация на рынке из-за санкций всё равно оказывает серьёзное давление на сельское хозяйство края. Временно приостановлены все инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки Банка РФ. Алтайские аграрии не рискуют брать кредиты под 20% годовых. При этом помощь оказывается на уровне правительства страны: в первом полугодии до сельхозтоваропроизводителей планируется довести около 1 миллиарда рублей прямой господдержки. Кроме того, аграрии получили возможность отсрочить платежи.

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Ключевой вопрос, по словам Сергея Межина, как в ближайшей перспективе заменить импортные семена, которые не попадут на российский рынок из-за санкций Евросоюза. Среди них, например, кукуруза. Министр сельского хозяйства сообщил, что в этом году при посевной будут использовать российские семена кукурузы, которые планируют закупать в Краснодарском крае.

«Мы полностью закроем потребность перерабатывающих предприятий региона. Для этого есть всё: запасы у нас зерновых в районе 3,3 миллиона тонн, пшеницы — 2 миллиона тонн, гречки — 350 тонн», — пояснил Межин.

Что касается импортного оборудования и зарубежных комбайнов, которыми пользуются алтайские аграрии, то запаса запчастей хватит на ближайшие полгода. Этого времени хватит, чтобы найти новые рынки или провести импортозамещение.

«Конечно, российские аналоги техники, возможно, не такого качества, но будем решать эти проблемы постепенно», — добавил Межин.

Ранее стало известно, что российское правительство направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Эта мера поможет субсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 миллиардов рублей. Средства направят из резервного фонда правительства, они пойдут на субсидирование кредитных организаций, предоставляющих льготные займы предприятиям АПК. Дополнительное финансирование необходимо в связи с повышением ключевой ставки Центробанка с 9,5% до 20%.