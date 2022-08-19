Власти разработают новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения, в рамках которой часть промышленности будет переведена в «квазиплановый» режим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно идее ведомства, государство будет регулировать потребление зарубежного сырья, которое требуется для производства. Для определения потребностей власти будут проводить опрос потребителей иностранных материалов и комплектующих, которые пока не могут производить в России. По итогам опроса государство решит, сколько производителей и в каком объёме готовы покупать продукцию. После этого правительство найдёт площадки, которые смогут её произвести, и, наконец, если удастся это сделать, определит доступные потребителям привилегии и льготы.

Режим министерство хочет распространить на судо- и авиастроение, частично — на фармпромышленность и производство оборудования. При этом обновлённая модель не должна стать госпланом, который сейчас, по словам источников издания, «никому не нужен».

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Экономика В Минпромторге высказались о будущем России после ухода зарубежных компаний

Напомним, что ранее замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов заявил, что российский потребительский рынок после ухода зарубежных компаний не останется пустым — иностранные бренды заменят конкуренты.

Он добавил, что покинувшему страну бизнесу будет очень трудно вернуться в прежнюю нишу. В некоторых случаях возобновить работу будет невозможно. При этом в действительности из России уходит не так много иностранных компаний.