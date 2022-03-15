Жители Алтайского края набрали рекордное количество ипотек на фоне повышения ставок

В феврале 2022 года Росреестр Алтайского края принял 2535 заявлений на регистрацию ипотеки. Прошедший месяц стал рекордным по количеству таких сделок. Об этом «Толку» рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

Спрос на ипотеку увеличился почти в два раза и по сравнению с январём 2022 года, и на фоне февраля 2021-го. Повышенный спрос объясним повышением ставок в банках, из-за чего жители спешат взять ипотеку на более выгодных условиях.

Напомним, что в конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% на фоне обвала рубля. После этого с марта кредиторы начали поднимать проценты по ипотеке до 20-23%, что практически остановило спрос и её выдачу. Эксперты ожидают в марте минимальное количество сделок в данном сегменте сделок с недвижимостью.

Также в феврале 2022 года на рынке нового жилья в Алтайском крае зарегистрировали 684 договора долевого участия. Это в три раза меньше, чем в феврале 2021-го, когда их было 1869. По мнению экспертов, покупателей отпугнул рост цен на жильё. Они не вписываются в лимит по льготной ипотеке — чтобы взять её под субсидированные 5-7%, в этом случае стоимость квартиры не должна превышать 3 млн рублей.