Экономист раскритиковал идею забирать у самозанятых часть доходов на достойную старость

Эксперт заявил amic.ru, что вмешательство государства нарушит балансы в бухгалтерии "индивидуалов" и предложил изменить пенсионную модель

30 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложение заставить самозанятых перечислять часть собственных доходов на будущее пенсионное обеспечение является непродуманным, поскольку нарушает систему функционирования института самозанятых в целом, заявил amic.ru экономист, генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

Ранее депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин предложил российскому правительству ввести для самозанятых обязательные пенсионные отчисления в размере 2% от их доходов. Он заявил, что действующий сегодня принцип добровольных отчислений для этой категории граждан "доказал свою низкую эффективность". По его мнению, необходимо освободить от взносов граждан с доходом ниже 24 тысяч рублей в месяц, дать гражданам возможность добровольно доплатить взнос и увеличить пенсию, а также учитывать пенсионные отчисления при получении социальных выплат, например по болезни или материнству.Как отметил Владимир Буев, у самозанятых сегодня, как правило, выстроена схема самостоятельного обеспечения своих пенсий, возможно, идеальная.

«Думаю, эту сферу вообще не стоит трогать. Эти люди чаще всего формируют пенсионные накопления в каком-либо банке. Если кто-то из них не занимается откладыванием денег на старость – это его проблема, он сознательно идет на такой риск», - подчеркнул собеседник.

Он считает, что если государство начнет принудительно изымать часть у самозанятых, то нарушит индивидуальную модель распределения небольших финансовых потоков, которую каждый из таких участников рынка выстраивает в своих целях:

«У них, как правило, все заранее распределено, в том числе накопления на достойную старость. Если кто-то пренебрег этим и пошел на риск – пусть дети, видимо, позаботятся. Но государство изымая часть доходов, все равно не сможет обеспечить, чтобы по окончании трудовой деятельности эти граждане получали выплаты, соизмеримые с теми, что у них изымали».

В этом отношении эксперт считает действующую пенсионную систему не совсем адекватной.

«Мы знаем, что с деятельностью нашего Социального, ранее Пенсионного, фонда не все благополучно. Пожилые граждане вообще получают пенсии, которые существенно ниже их среднего заработка в период трудовой деятельности. Было бы более целесообразно открывать специальные банковские счета с процентами по вкладам, позволяющие иметь приличное обеспечение в старости и переходящие по наследству в случае ранней смерти их обладателя», - заключил гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства.

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

09:19:15 30-07-2025

Интересно есть реально хоть один самозанятый у которого выстроена самостоятельная система пенсионных накоплений?

Avatar Picture
2

09:30:44 30-07-2025

Самозанятые путём различных схем зачастую просто уходят от налогов, зарабатывают очень много, а потом будут бегать по собесам и дополнительно добиваться себе пенсий хороших. Поэтому обложить самозанятых налогом на обеспечение их же собственной старости вполне допустимо, и процент должен быть от 20% и выше.

Avatar Picture
Гость

20:49:25 30-07-2025

2 (09:30:44 30-07-2025) Самозанятые путём различных схем зачастую просто уходят от н... Читайте Мурзилку и дышите носом. Знаток экономики,е-мое.

Avatar Picture
Гость

09:31:59 30-07-2025

помню как два чикагских мальчика - Кудрин и Силуянов продавливали повышение пенсионной реформы.
самозанятые или откладывают на депозит или откладывать в принципе нечего.
а ядерный электорат, который рассчитывает на пфр - играет с наперсточником.
ну а у партхозноменклатуры своя пенсионная система, такая какой она и должна была быть дя всех

Avatar Picture
Гость

09:40:33 30-07-2025

Да с этой системой в принципе все давно понятно. Сначала что-то вводят, привлекая людей типа низкими налогами. Потом потихоньку начинают повышать налоги, потом в этой системе уже вообще смысла нет, как сейчас в УСН после того, как их заставили платить НДС, и вуаля - ее отменяют. А люди уже засветились. Ну а сейчас тем более - деньги улетают со свистом сами знаетет куда, газпрем уже не торт, осталось собирать с граждан либо налоги, либо штрафы. Что мы, собственно, и наблюдаем.

Avatar Picture
Гость

09:46:46 30-07-2025

Гость (09:40:33 30-07-2025) Да с этой системой в принципе все давно понятно. Сначала что... Главное правило - стараться как можно меньше иметь контактов с государством, если хочешь быть поменьше раскоряченным.

Avatar Picture
Musik

09:51:18 30-07-2025

Гость (09:46:46 30-07-2025) Главное правило - стараться как можно меньше иметь контактов... совсем неверно.

Avatar Picture
Гость

09:55:38 30-07-2025

Гость (09:46:46 30-07-2025) Главное правило - стараться как можно меньше иметь контактов... Ну это не всегда и не у всех получается. Но вот целенаправленно играть в азартные игры с государством по типу софинансирования пенсии... Кхе-кхе. И ведь все еще находятся альтернативно одаренные.

Avatar Picture
Musik

10:01:05 30-07-2025

Гость (09:55:38 30-07-2025) Ну это не всегда и не у всех получается. Но вот целенаправле... тут в комментах проскользнула фраза "ну а у партхозноменклатуры своя пенсионная система, такая какой она и должна была быть дя всех". знающе сказано, обратите внимание.

Avatar Picture
Musik

09:50:32 30-07-2025

Гость (09:40:33 30-07-2025) Да с этой системой в принципе все давно понятно. Сначала что... поэтому и на плаву те кто вовремя расчухал, вошел, оторвал и ускакал.

Avatar Picture
Гость

09:59:55 30-07-2025

Musik (09:50:32 30-07-2025) поэтому и на плаву те кто вовремя расчухал, вошел, оторвал и... Где ж вас таких берут-то, а.

Avatar Picture
Musik

10:05:42 30-07-2025

Гость (09:59:55 30-07-2025) Где ж вас таких берут-то, а. ... техпроцесс подробно общедоступно показан в интернетах. даже студентки знают. а вы ещё не?

Avatar Picture
Гость

14:29:34 30-07-2025

Musik (10:05:42 30-07-2025) техпроцесс подробно общедоступно показан в интернетах. даже ... Да-да... И на лыжах.

Avatar Picture
Гость

10:11:13 30-07-2025

не нужно ни каких фондов,государство нам должно,мы содержим всю структуру и все их хотелки оплачиваем,вся налоговая нагрузка лежит на конечном потребителе.

Avatar Picture
Гость

12:49:19 30-07-2025

Гость (10:11:13 30-07-2025) не нужно ни каких фондов,государство нам должно,мы содержим ... кругом тебе должны) сама то что полезного сделала за всю жизнь?

Avatar Picture
Гость

13:10:16 30-07-2025

Гость (12:49:19 30-07-2025) кругом тебе должны) сама то что полезного сделала за всю жиз... а что полезного сделали те, у кого по 800 объектов недвижимости находят? или те, кому зарплата реально по 2 млн. руб в день идет? Почему то им такие вопросы не задают, а задают почему то простым людям, которые и так на 2 работах пашут. Почему за рубежом государство много чего должно своим гражданам по социалке в той же Германии и ничего, дает им все эти плюшки и не курлыкает, и попробуй там какой нибудь чиновник сказать гражданам, что государство ничего им не должно, на завтра же его уже там не будет.

Avatar Picture
Гость

10:15:12 30-07-2025

А точнее на чью старость?

Avatar Picture
Житель

10:21:38 30-07-2025

С минимальной зарплаты можно накопить только на минимальную пенсию. Сам подход к формированию пенсий нерабочий.

Avatar Picture
Гость

09:13:18 01-08-2025

Житель (10:21:38 30-07-2025) С минимальной зарплаты можно накопить только на минимальную ... Т.е получал всю жизнь минималку, ну например как сейчас 22 000 р, а пенсию платить сразу 50 000? Однако!

Avatar Picture
Гость

14:02:13 30-07-2025

если самозанятые не хотят отчислять себе на пенсию, то пусть официально отказываются от пенсии! сами же потом будут бегать требовать и жаловаться, что мало

Avatar Picture
Гость

15:35:15 30-07-2025

Гость (14:02:13 30-07-2025) если самозанятые не хотят отчислять себе на пенсию, то пусть... Вы думаете, что если они откажутся от своей пенсии, вы станете больше получать и лучше жить?

