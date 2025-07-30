Экономист раскритиковал идею забирать у самозанятых часть доходов на достойную старость

Эксперт заявил amic.ru, что вмешательство государства нарушит балансы в бухгалтерии "индивидуалов" и предложил изменить пенсионную модель

30 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предложение заставить самозанятых перечислять часть собственных доходов на будущее пенсионное обеспечение является непродуманным, поскольку нарушает систему функционирования института самозанятых в целом, заявил amic.ru экономист, генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

Ранее депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин предложил российскому правительству ввести для самозанятых обязательные пенсионные отчисления в размере 2% от их доходов. Он заявил, что действующий сегодня принцип добровольных отчислений для этой категории граждан "доказал свою низкую эффективность". По его мнению, необходимо освободить от взносов граждан с доходом ниже 24 тысяч рублей в месяц, дать гражданам возможность добровольно доплатить взнос и увеличить пенсию, а также учитывать пенсионные отчисления при получении социальных выплат, например по болезни или материнству.Как отметил Владимир Буев, у самозанятых сегодня, как правило, выстроена схема самостоятельного обеспечения своих пенсий, возможно, идеальная.

«Думаю, эту сферу вообще не стоит трогать. Эти люди чаще всего формируют пенсионные накопления в каком-либо банке. Если кто-то из них не занимается откладыванием денег на старость – это его проблема, он сознательно идет на такой риск», - подчеркнул собеседник.

Он считает, что если государство начнет принудительно изымать часть у самозанятых, то нарушит индивидуальную модель распределения небольших финансовых потоков, которую каждый из таких участников рынка выстраивает в своих целях:

«У них, как правило, все заранее распределено, в том числе накопления на достойную старость. Если кто-то пренебрег этим и пошел на риск – пусть дети, видимо, позаботятся. Но государство изымая часть доходов, все равно не сможет обеспечить, чтобы по окончании трудовой деятельности эти граждане получали выплаты, соизмеримые с теми, что у них изымали».

В этом отношении эксперт считает действующую пенсионную систему не совсем адекватной.