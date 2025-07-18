Экс-премьер Степашин заявил, что численность населения РФ должна составлять 400 млн
По его мнению, с Россией "все будет нормально"
18 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Artem Beliaikin / unsplash.com
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что численность населения нужно увеличить до 400 млн через 40 лет.
По его словам, "все будет нормально с нашей страной", но надо, чтобы она была побольше "с точки зрения населения".
"Миллионов до 400 через 40 лет", – цитирует его РИА Новости.
Сергей Степашин был премьер-министром России с 19 мая по 9 августа 1999 года. До этого с 12 мая 1999 года он исполнял обязанности председателя правительства, а после отставки Евгения Примакова стал главой кабинета.
14:02:44 18-07-2025
Должна составлять, но не обязана.
14:03:53 18-07-2025
арифметика не сходится.
14:10:23 18-07-2025
наверно поэтому у нас рождаемость падает?
14:10:35 18-07-2025
и тут Остапа понесло.
14:27:59 18-07-2025
Т.е. народить надо еще 254 ляма. И при этом чтоб не умерали. Сказочный степашка.
14:50:26 18-07-2025
Гость (14:27:59 18-07-2025) Т.е. народить надо еще 254 ляма. И при этом чтоб не умерали....
Не написано что речь про народить. Завезут 250 млн индусов,иранцев, северо-корейцев, афганцев, китайцев и всего делов. Это реально за 40 лет
14:48:21 18-07-2025
В СССР было 250млн. ежели чО!!! Какие ... 400?
18:19:55 18-07-2025
Гость (14:48:21 18-07-2025) В СССР было 250млн. ежели чО!!! Какие ... 400?... Ежели чО, то 294 млн.
21:17:26 18-07-2025
Гость (18:19:55 18-07-2025) Ежели чО, то 294 млн. ... 🤣 748!
15:38:00 18-07-2025
кому должна? когда задолжать успела?
15:44:30 18-07-2025
За счёт цыганей да таджиков, плюс прочие плодовитые мигранты.
16:09:12 18-07-2025
У большого человека и дилер хороший.
17:50:08 18-07-2025
Может, кто-то знает точные цифры этнического населения? Напишите пожалуйста.
18:37:41 18-07-2025
Гость (17:50:08 18-07-2025) Может, кто-то знает точные цифры этнического населения? Напи... К сожалению эту статистику с недавнего времени засекретили...!
Лучше спросите почему так сделали!...
18:28:45 18-07-2025
А может интернет и электричество после 22-00 вырубать до 6-00 . Вот народ и вернется к старому проверенному веками занятию.
03:22:11 19-07-2025
Гость (18:28:45 18-07-2025) А может интернет и электричество после 22-00 вырубать до 6-0... С вилами пойдет разбираться? Или о каком вы занятии говорите?
18:35:11 18-07-2025
При Социализме за 70 лет, до 300 еле еле дотянули!!!...
А тут при Капитализме до 400...!?
Как говориться - не до жиру, быть бы живым...!
19:25:44 18-07-2025
10 китайских городов всего то.
21:28:31 18-07-2025
"Должна"-то должна! Только кто ей позволит
Исполнить свой "долг"... Захребетники, что ли?
21:55:28 18-07-2025
фантаст
00:06:52 19-07-2025
Раньше вроде Степашин был вменяемым, и неплохим человеком, говорят общавшиеся с ним по линии МВД (в его бытность там).
03:21:12 19-07-2025
И чтоб все в нищете и работали за 20к в месяц и не жаловались ни на что. Как мигранты из дружественного Таджикистана.
Или как он себе это представляет?
Лучше бы автоматизацию производства бы, блин, развивали, а не о том что женщины им ща побегут рожать по 10 штук бесплатных рабов каждая, мечтали бы.