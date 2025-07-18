Экс-премьер Степашин заявил, что численность населения РФ должна составлять 400 млн

По его мнению, с Россией "все будет нормально"

18 июля 2025

Фото: Artem Beliaikin / unsplash.com

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что численность населения нужно увеличить до 400 млн через 40 лет.

По его словам, "все будет нормально с нашей страной", но надо, чтобы она была побольше "с точки зрения населения".

"Миллионов до 400 через 40 лет", – цитирует его РИА Новости.

Сергей Степашин был премьер-министром России с 19 мая по 9 августа 1999 года. До этого с 12 мая 1999 года он исполнял обязанности председателя правительства, а после отставки Евгения Примакова стал главой кабинета.