Бывшая вице-мисс Россия Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем
За ее жизнь боролись врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
14 августа 2025, 17:15, ИА Амител
Бывшая вице-мисс Россия 2017 года и участница конкурса "Мисс Вселенная" Ксения Александрова погибла в результате аварии, произошедшей в июле в Тверской области. Как стало известно Telegram-каналу Baza, автомобиль, в котором находилась 28-летняя модель, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.
По данным источников, мощный удар пришелся на лобовое стекло, которое не выдержало столкновения с крупным животным. Александрова, находившаяся на пассажирском сиденье, получила несовместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.
Несмотря на экстренную госпитализацию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и все усилия врачей, спасти девушку не удалось – 12 августа она скончалась в реанимации.
«Ксения оставила неизгладимый след в наших сердцах своей удивительной грацией, внутренней силой и добротой. Ее светлый образ будет продолжать вдохновлять всех, кто имел счастье знать эту удивительную девушку», – выразили соболезнования организаторы конкурса "Мисс Вселенная".
Александрова запомнилась не только как успешная модель, но и как активный участник благотворительных проектов. В 2017 году она представляла Россию на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная", где вошла в топ-15 самых красивых девушек планеты.
Жаль, реально красивая. А то комментаторы тут любят таких участниц принизить. Только вроде как не 28, а 30 лет ей
18:16:38 14-08-2025
Откель там лоси?
19:50:51 14-08-2025
Александр (18:16:38 14-08-2025) Откель там лоси?... в Твери? там дофига живности и прочего. В Барнауле в черте города Лоси ходят, по дорогам и по лесу и по городу, чего удивляться
22:47:17 14-08-2025
Александр (18:16:38 14-08-2025) Откель там лоси?... Оттель же, что и в Барнауле))
00:59:49 15-08-2025
Там реально много лосей, две поездки в ту сторону -в обе выходили лоси на дорогу.