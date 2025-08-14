За ее жизнь боролись врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

14 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Ксения Александрова / Фото: Telegram-канал Baza

Бывшая вице-мисс Россия 2017 года и участница конкурса "Мисс Вселенная" Ксения Александрова погибла в результате аварии, произошедшей в июле в Тверской области. Как стало известно Telegram-каналу Baza, автомобиль, в котором находилась 28-летняя модель, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

По данным источников, мощный удар пришелся на лобовое стекло, которое не выдержало столкновения с крупным животным. Александрова, находившаяся на пассажирском сиденье, получила несовместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.

Несмотря на экстренную госпитализацию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и все усилия врачей, спасти девушку не удалось – 12 августа она скончалась в реанимации.

«Ксения оставила неизгладимый след в наших сердцах своей удивительной грацией, внутренней силой и добротой. Ее светлый образ будет продолжать вдохновлять всех, кто имел счастье знать эту удивительную девушку», – выразили соболезнования организаторы конкурса "Мисс Вселенная".

Александрова запомнилась не только как успешная модель, но и как активный участник благотворительных проектов. В 2017 году она представляла Россию на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная", где вошла в топ-15 самых красивых девушек планеты.