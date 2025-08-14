НОВОСТИПроисшествия

Бывшая вице-мисс Россия Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем

За ее жизнь боролись врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

14 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Ксения Александрова / Фото: Telegram-канал Baza
Ксения Александрова / Фото: Telegram-канал Baza

Бывшая вице-мисс Россия 2017 года и участница конкурса "Мисс Вселенная" Ксения Александрова погибла в результате аварии, произошедшей в июле в Тверской области. Как стало известно Telegram-каналу Baza, автомобиль, в котором находилась 28-летняя модель, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

По данным источников, мощный удар пришелся на лобовое стекло, которое не выдержало столкновения с крупным животным. Александрова, находившаяся на пассажирском сиденье, получила несовместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.

Несмотря на экстренную госпитализацию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и все усилия врачей, спасти девушку не удалось – 12 августа она скончалась в реанимации.

«Ксения оставила неизгладимый след в наших сердцах своей удивительной грацией, внутренней силой и добротой. Ее светлый образ будет продолжать вдохновлять всех, кто имел счастье знать эту удивительную девушку», – выразили соболезнования организаторы конкурса "Мисс Вселенная".

Александрова запомнилась не только как успешная модель, но и как активный участник благотворительных проектов. В 2017 году она представляла Россию на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная", где вошла в топ-15 самых красивых девушек планеты. 

Гость

17:28:47 14-08-2025

Жаль, реально красивая. А то комментаторы тут любят таких участниц принизить. Только вроде как не 28, а 30 лет ей

Александр

18:16:38 14-08-2025

Откель там лоси?

Гость

19:50:51 14-08-2025

Александр (18:16:38 14-08-2025) Откель там лоси?... в Твери? там дофига живности и прочего. В Барнауле в черте города Лоси ходят, по дорогам и по лесу и по городу, чего удивляться

гость

22:47:17 14-08-2025

Александр (18:16:38 14-08-2025) Откель там лоси?... Оттель же, что и в Барнауле))

Гость-я

00:59:49 15-08-2025

Там реально много лосей, две поездки в ту сторону -в обе выходили лоси на дорогу.

