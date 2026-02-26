Эксперт предупредил о переплате за газ из-за одной распространенной ошибки

Если в квартире нет счетчика, плату начисляют по числу прописанных — даже если они там давно не живут

26 февраля 2026, 12:33, ИА Амител

Газовая плита / Фото: pxhere.com

Переплата за газ возникает из-за банальной, но частой ошибки — неактуальных данных о количестве прописанных. Об этом агентству "Прайм" рассказала замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

По правилам, если в квартире нет счетчика, плату за газ начисляют по нормативам, которые рассчитываются исходя из числа зарегистрированных жильцов. Проблема в том, что эти сведения не всегда обновляются вовремя.

«Дети или родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата», — объясняет Коваленко.

Чтобы избежать лишних трат, эксперт советует своевременно сообщать в управляющую компанию об изменениях в составе семьи.

Если переплата уже случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. После этого обязаны сделать перерасчет.