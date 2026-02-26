Эксперт предупредил о переплате за газ из-за одной распространенной ошибки
Если в квартире нет счетчика, плату начисляют по числу прописанных — даже если они там давно не живут
26 февраля 2026, 12:33, ИА Амител
Переплата за газ возникает из-за банальной, но частой ошибки — неактуальных данных о количестве прописанных. Об этом агентству "Прайм" рассказала замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.
По правилам, если в квартире нет счетчика, плату за газ начисляют по нормативам, которые рассчитываются исходя из числа зарегистрированных жильцов. Проблема в том, что эти сведения не всегда обновляются вовремя.
«Дети или родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата», — объясняет Коваленко.
Чтобы избежать лишних трат, эксперт советует своевременно сообщать в управляющую компанию об изменениях в составе семьи.
Если переплата уже случилась, нужно запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию. После этого обязаны сделать перерасчет.
13:11:07 26-02-2026
Просто счетчик без числа прописанных! Это будет правильным!
14:51:09 26-02-2026
Об этом агентству "Прайм" рассказала замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.----ЗАНИМАЕТСЯ РАЗЬЯСНЕНИЕМ ВМЕСТО ДИСПЕТЧЕРА.
15:59:24 26-02-2026
счетчик не выгоден если в квартире живут человек 5 не прописанных.