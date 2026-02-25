Врач назвала продукты, необходимые в рационе во время поста

Эндокринолог Майра Рау рекомендует включать в каждый прием пищи фасоль, чечевицу, сою и овощи

25 февраля 2026, 08:42, ИА Амител

Великий пост — время строгих ограничений, но рацион может и должен оставаться полноценным. Диетолог, эндокринолог Майра Рау в беседе с РИА Новости рассказала, какие продукты обязательно должны быть на столе у постящихся.

Главное внимание — растительному белку. Его источники необходимо включать в каждый основной прием пищи:

фасоль, чечевица, горох, нут, маш;

продукты из сои;

крупы, картофель, макароны (в сочетании с бобовыми);

овощи — обязательно.

В дни, когда разрешена рыба, диетолог советует обязательно добавлять ее в меню как источник белка и железа.

Отдельно Рау прокомментировала популярный миф о грибах:

«Вопреки бытующему мнению, грибы не являются источниками белка. По составу они больше напоминают овощи, содержат всего 3–5 граммов белка на 100 граммов, тогда как в мясе — 20-30 граммов. Однако грибы полезны: они содержат хитин, который по эффекту напоминает клетчатку».

Эксперт также предупредила: растительная пища переваривается быстрее животной, поэтому чувство голода может возникать чаще. Выход — добавить перекусы между основными приемами пищи. Лучший выбор — фрукты и орехи.