Врач назвала продукты, необходимые в рационе во время поста
Эндокринолог Майра Рау рекомендует включать в каждый прием пищи фасоль, чечевицу, сою и овощи
25 февраля 2026, 08:42, ИА Амител
Великий пост — время строгих ограничений, но рацион может и должен оставаться полноценным. Диетолог, эндокринолог Майра Рау в беседе с РИА Новости рассказала, какие продукты обязательно должны быть на столе у постящихся.
Главное внимание — растительному белку. Его источники необходимо включать в каждый основной прием пищи:
- фасоль, чечевица, горох, нут, маш;
- продукты из сои;
- крупы, картофель, макароны (в сочетании с бобовыми);
- овощи — обязательно.
В дни, когда разрешена рыба, диетолог советует обязательно добавлять ее в меню как источник белка и железа.
Отдельно Рау прокомментировала популярный миф о грибах:
«Вопреки бытующему мнению, грибы не являются источниками белка. По составу они больше напоминают овощи, содержат всего 3–5 граммов белка на 100 граммов, тогда как в мясе — 20-30 граммов. Однако грибы полезны: они содержат хитин, который по эффекту напоминает клетчатку».
Эксперт также предупредила: растительная пища переваривается быстрее животной, поэтому чувство голода может возникать чаще. Выход — добавить перекусы между основными приемами пищи. Лучший выбор — фрукты и орехи.
