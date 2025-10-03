Экспертиза выявила превышение микробов в молоке "Домик в деревне"
Производителю вынесли предостережение
03 октября 2025, 19:30, ИА Амител
Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В пастеризованном молоке "Домик в деревне" с жирностью 2,5% выявили серьезные нарушения качества.
Как стало известно "Shot Проверке", лабораторная экспертиза зафиксировала превышение количества микроорганизмов в восемь раз. Пробы продукта были отобраны в магазине "Пятерочка" и исследовались в августе, еще в пределах срока годности.
В сентябре производителю – компании "ВБД" – вынесли предостережение за несоблюдение обязательных требований к качеству молочной продукции.
