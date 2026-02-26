Эксперты агентства Zavod учат слушателей радио DFM работе с искусственным интеллектом

26 февраля 2026, 15:25, ИА Амител erid: 2W5zFJpy9Rb

Люди. Смартфоны / Фото сгенерировано чатом GPT

Нейросети все глубже входят в повседневную жизнь. Если раньше искусственный интеллект у многих ассоциировался с развлечениями или инструментами для СММ-специалистов, то сегодня его все чаще применяют для решения сложных задач и даже в быту.

Например, родители с помощью нейросетей могут проверять домашние задания, семейные пары — составлять месячный бюджет, а владельцы новостроек — рисовать дизайн-проекты. И все это буквально за несколько минут.

Для того чтобы помочь местным пользователям разобраться в управлении нейросетями и попробовать первые промпты в деле, специалисты коммуникационного агентства Zavod (Завод) запустили серию живых разговоров на радио DFM (ДиЭфЭм) Барнаул.

В эфире программы "Пати Тайм" вместе с ведущими эксперты разбирают основные направления работы искусственного интеллекта, объясняют принципы взаимодействия с ним, обсуждают бесплатные и платные сервисы и отвечают на актуальные вопросы.

18 февраля прошел первый эфир с СММ-специалистом агентства Валентиной Черепановой. Слушателей познакомили с миром нейросетей, рассказали о возможностях их применения и даже вместе сформулировали первый промпт.

Подробнее его разобрали в аккаунте Zavod.

«Сейчас существует огромное количество нейросетей. Вспомним ту же "Алису", у которой после обновлений расширился функционал. И, например, сейчас она не только отвечает на какие-то базовые вопросы, но и оживляет фото, генерирует адекватные тексты и даже придумывает целые сказки на ночь. И таких вариантов искусственного интеллекта масса. Нужно только научиться работать с ними и смело делегировать им решение рутинных задач», — делится Валентина.

Следующий эфир можно послушать уже 27 февраля 2026 года с 15:00 до 16:00 на волне 102.4 FM. В этот раз специалисты обещают помочь разобраться с промптами и раскрыть секреты их написания.

