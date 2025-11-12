Эксперты из Алтайского края приняли участие в федеральном форуме "Производительность 360"

Они обменялись опытом с коллегами и узнали о новых технологиях для повышения эффективности предприятий региона

С 6 по 7 ноября в Москве состоялся VII федеральный форум "Производительность 360", собравший более 1200 участников и 500 предприятий со всей России. В числе делегатов были и представители Алтайского края – сотрудники Министерства экономического развития региона и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Инновации и бережливое производство

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов повышения производительности труда в различных отраслях. Центральная тема – улучшение эффективности работы предприятий и адаптация экономики к стремительно меняющимся условиям, как внутри страны, так и на глобальном уровне.

Одним из ключевых вопросов форума стало внедрение новых технологий и инновационных решений, способных ускорить бизнес-процессы и повысить их продуктивность. Особое внимание уделили социальной сфере, ставшей в этом году новым направлением в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Цифровизация и внедрение принципов бережливого производства выступили в качестве важнейших драйверов повышения эффективности. В том числе ИТ-платформа производительность.рф предоставляет бизнесу доступ к лучшим практикам и подходам, ускоряющим процессы и повышающим их продуктивность.

Знакомство и обмен опытом

По словам Александра Косарева, заместителя начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края, участие в подобных мероприятиях крайне важно для региона.

«Считаю данное событие очень важным и полезным для продолжения работы в регионе в рамках реализации федерального проекта. Участие в форуме дает возможность ознакомиться с современными технологиями развития производственных систем и установить важные контакты», – сказал он.

Как ранее сообщал amic.ru, в сентябре в Белокурихе прошел пятый слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству среди предприятий, участвующих в федпроекте "Производительность труда". В этом году мероприятие собрало 52 участника из 30 предприятий Алтайского края. Впервые к ним присоединились представители санаторно-курортной сферы. В 2025 году они тоже начали внедрять методы бережливого производства в свою работу.

Заявки на участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут подавать компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а для туриндустрии порог составляет 180 млн рублей. Заявки принимаются через сайт производительность.рф или в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

