Эксперты нашли самую дешевую квартиру во всей России
За жилплощадь владелец просит чуть менее полумиллиона
08 октября 2025, 14:30, ИА Амител
По данным аналитиков рынка недвижимости и журналистов ТАСС, приобрести квартиру в России можно в среднем за 6,8 млн рублей. Однако на рынке представлены варианты, которые дешевле в 15 раз и более.
Самым доступным предложением является квартира в городе Харабали Астраханской области, оцененная в 450 тысяч рублей. Согласно базе объявлений "Циан", это однокомнатная квартира площадью 21 кв. метр, расположенная в пятиэтажном доме, построенном в 1982 году. Несмотря на отсутствие ремонта, в квартире имеется балкон и небольшая кухня площадью 4 кв. метра. Собственник допускает возможность торга.
Менее просторное жилье, площадью 19 квадратных метров, можно приобрести за 500 тысяч рублей в городе Коряжма Архангельской области. Кирпичный дом, в котором она находится, был построен еще в 1966 году.
16:29:51 08-10-2025
Продам в Воркуте квартиру в 10 раз дешевле, чем самую дешевую в России, которую нашли аналитики Амик)
17:39:16 08-10-2025
Во-во, в северных вымирающих городах отдельные квартиры продаются за условные 1 рубль.
Лишь бы избавиться от пустующего неликвида и коммуналку не платить.
21:53:02 08-10-2025
Гость (16:29:51 08-10-2025) Продам в Воркуте квартиру в 10 раз дешевле, чем самую дешеву... 45000? Жду предложение.
13:12:35 09-10-2025
Зачем далеко ходить, совсем недалеко от столиц достаточно много пустых городишек, приезжай, вселяйся. Условие одно- работать в том же городе.