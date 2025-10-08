За жилплощадь владелец просит чуть менее полумиллиона

08 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Квартиры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным аналитиков рынка недвижимости и журналистов ТАСС, приобрести квартиру в России можно в среднем за 6,8 млн рублей. Однако на рынке представлены варианты, которые дешевле в 15 раз и более.

Самым доступным предложением является квартира в городе Харабали Астраханской области, оцененная в 450 тысяч рублей. Согласно базе объявлений "Циан", это однокомнатная квартира площадью 21 кв. метр, расположенная в пятиэтажном доме, построенном в 1982 году. Несмотря на отсутствие ремонта, в квартире имеется балкон и небольшая кухня площадью 4 кв. метра. Собственник допускает возможность торга.

Менее просторное жилье, площадью 19 квадратных метров, можно приобрести за 500 тысяч рублей в городе Коряжма Архангельской области. Кирпичный дом, в котором она находится, был построен еще в 1966 году.