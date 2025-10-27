Эксперты назвали регионы, где чаще всего разбиваются на электросамокатах

В лидерах Санкт-Петербург и Ростовская область

27 октября 2025, 14:01, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году наибольшее количество инцидентов с использованием электросамокатов было зафиксировано в Ростовской области и Санкт-Петербурге. На эти два региона приходится по четверти всех зарегистрированных случаев по стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Аналитики отмечают, что ни один из зафиксированных инцидентов, связанных с поездками на самокатах, не повлек за собой серьезных увечий, требующих лечения в больнице. Средняя сумма страховых выплат составила 23,6 тысячи рублей.

Между тем специалисты сообщают о значительном росте продаж самокатов на ведущих российских онлайн-площадках. За период с марта по сентябрь граждане России приобрели свыше 700,5 тысячи самокатов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, что демонстрирует прирост заказов на 30% в сравнении с показателями 2024 года.