В Барнауле создадут "перечень опасных мест" для обеспечения общественной безопасности

В городе наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних

06 октября 2025, 11:25, ИА Амител

Самокат в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула на заседании Совета общественной безопасности города осудили вопрос формирования перечня опасных мест и участков улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Как рассказал замначальника отдела Госавтоинспекции по Барнаулу Вячеслав Подосинников, общее количество зарегистрированных ДТП в городе сократилось на 2%.

Однако наблюдается рост аварий с участием несовершеннолетних, зачастую это велосипедисты и лица, использующие мототранспорт и средства индивидуальной мобильности, например, самокаты.

«Рекомендовано сформировать перечень опасных мест и участков улично-дорожной сети Барнаула для дальнейшего принятия мер по обеспечению безопасности участников дорожного движения», – подчеркнули в администрации города.

