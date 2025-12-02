Эксперты объяснили, как скандал о поле жены Макрона повлиял на его имидж

Слухи о Брижит Макрон стали лишь "вишенкой на торте" общего недовольства президентом Франции, но усугубили его и без того низкую популярность

02 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС

Скандал вокруг обсуждения пола супруги президента Франции Брижит Макрон продолжает набирать обороты, однако политологи сходятся во мнении, что он не стал решающим фактором для рейтинга Эммануэля Макрона, пишет aif.ru.

По словам экспертов, недовольство президентом связано в первую очередь с его экономической и социальной политикой.

«Макрона не любят за другие вещи. За его экономическую политику в пользу богатых, за урезание социальных выплат. На этом фоне история с его женой – просто мелочь», – отметил политолог-европеист Вадим Трухачев.

Тем временем другой специалист, Павел Данилин, назвал скандал "вишенкой на торте", которая усугубляет и без того негативное восприятие президента.

«Важно то, что об этом говорят люди. А люди говорят, что он не умеет играть во внутреннюю и внешнюю политику, да еще и жена у него – мужчина», – пояснил политолог.

Сам Макрон признался, что постоянные споры очень выматывают его семью.

«Мы полностью бессильны. Это занимает уйму времени, это продолжается, есть сумасшедшие, которые верят, что это правда, и это подрывает нас», – заявил президент.

При этом активисты, распространяющие слухи, не собираются останавливаться, а история получила международный резонанс.

