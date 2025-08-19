Эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению
Ранее данный закон вводили в Вологодской области
19 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко выступил с инициативой ввести административную или уголовную ответственность за вовлечение людей, особенно подростков, в употребление алкоголя и табака, его слова приводит издание "Абзац". По мнению эксперта, данный закон поможет сократить распространение вредных привычек среди молодежи.
Основные предложения:
-
введение штрафов или уголовного наказания за склонение к вредным привычкам;
-
разработка четких критериев определения факта вовлечения;
-
запрет на демонстрацию алкогольной продукции в магазинах рядом с товарами для детей;
-
подготовка специалистов для формирования у молодежи негативного отношения к алкоголю и курению.
Глущенко отметил положительный опыт "сухого закона" в Вологодской области, который поддержали многие губернаторы. По его словам, необходимо изменить общественное восприятие вредных привычек, чтобы сделать их социально неприемлемыми.
Эксперт подчеркнул, что важно не только ужесточать наказания, но и вести профилактическую работу через систему образования. Подготовленные психологи и педагоги должны формировать у подрастающего поколения устойчивое неприятие алкоголя и табака.
09:53:29 19-08-2025
Да ещё жёстче нужно. Какой фильм или соцсеть не посмотри, или песни современные, то везде это пойло с куревом. Штрафовать и побольше за любой показ или озвучивание. По другому они не поймут.
10:58:49 19-08-2025
Гость (09:53:29 19-08-2025) Да ещё жёстче нужно. Какой фильм или соцсеть не посмотри, ил... А не современные?))) Там что, нет курева? Или неженатых мужчин, незамужних женщин, бездетных семей или еще чего "нетрадиционного"? Вы же понимаете, что под нынешние запреты можно подогнать буквально все, причем это не шутка. Как думаете, будет кто-то писать-снимать-ставить что-то окромя как на тему котиков? Уже вон вой на болотах - ах, никто не хочет писать-снимать на злободневные темы. И чего бы это, спрашивается.
11:08:40 19-08-2025
Гость (10:58:49 19-08-2025) А не современные?))) Там что, нет курева? Или неженатых мужч... В советских фильмах курят везде - в кино, на улице, в поезде, в квартире, на совещании. Пьют тоже везде и по-многу. То ли куришь натощак, то ли пьешь с похмелия - Высоцкий. Давай закурим, товарищ, по одной. Друг оставь покурить... и т.д. И это "совок", так обожаемый хранителями неких традиционных ценностей, которые темным неясным силуэтом угрожающе нависают над всем живым и ярким.
15:24:56 19-08-2025
Гость (09:53:29 19-08-2025) Да ещё жёстче нужно. Какой фильм или соцсеть не посмотри, ил...
Да, надо еще жестче контролировать психическое состояние некоторых сограждан и вовремя отправлять на лечение.
10:20:34 19-08-2025
Последнее время именно законодательные инициативы всё чаще склоняют к употреблению
10:29:47 19-08-2025
Фантазии по штрафам просто не имеют границ.
12:29:55 19-08-2025
Эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению. Бедные эксперты. Почему их всегда склоняют к нехорошему?
21:06:05 19-08-2025
Гость (12:29:55 19-08-2025) Эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и ...
Да их еще постоянно к такому склоняют, о чем писать уже и нельзя. А они все склоняются и склоняются!
16:19:52 19-08-2025
Ну да. Запретить печки-лавочки, как пропаганду алкоголя и сигарет, Москва слезам не верит, как прелюбодеяния.Все фильмы о войне, как сигарет и сто грамм. А там еще и убивают.
16:29:05 19-08-2025
"Профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко"-------- А этот Глущенка сам свою академию организовал? Почему то о ней ранее ни словечка не слышно было... И что значит "склонение"? Это как минимум кто - то должен кого - то заставлять курить или бухать. Не помню таких фильмов. Хотя я и по помойкам не лажу, в отличии от " международного профессора"..
20:59:40 19-08-2025
а если великовозрастный сопляк в автобусе типа без палева дудит свой вейп, это будет считаться склонением остальных к употреблению подобного?