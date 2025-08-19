Эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению

Ранее данный закон вводили в Вологодской области

19 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко выступил с инициативой ввести административную или уголовную ответственность за вовлечение людей, особенно подростков, в употребление алкоголя и табака, его слова приводит издание "Абзац". По мнению эксперта, данный закон поможет сократить распространение вредных привычек среди молодежи.

Основные предложения:

введение штрафов или уголовного наказания за склонение к вредным привычкам;

разработка четких критериев определения факта вовлечения;

запрет на демонстрацию алкогольной продукции в магазинах рядом с товарами для детей;

подготовка специалистов для формирования у молодежи негативного отношения к алкоголю и курению.

Глущенко отметил положительный опыт "сухого закона" в Вологодской области, который поддержали многие губернаторы. По его словам, необходимо изменить общественное восприятие вредных привычек, чтобы сделать их социально неприемлемыми.

Эксперт подчеркнул, что важно не только ужесточать наказания, но и вести профилактическую работу через систему образования. Подготовленные психологи и педагоги должны формировать у подрастающего поколения устойчивое неприятие алкоголя и табака.

Ранее "Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в одном из регионов Сибири.