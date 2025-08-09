НОВОСТИПолитика

СМИ: Зеленский может приехать на Аляску для участия в саммите Путина и Трампа

Как указывает источник, президента Украины могут задействовать во встрече "в том или ином виде"

09 августа 2025, 13:59, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский может принять участие во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Все еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде», – указывает источник.

Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Ранее Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – встретятся на Аляске 15 августа.

Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта. 

Дипломат также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России: соответствующее приглашение уже передали президенту США. 

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Глава Аляски заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа

С его слов, жители Аляски поддержат это важное усилие ради мира
Гость
Гость

14:12:27 09-08-2025

Походу точно Путина в ловушку звманили?

  -11 Нравится
Ответить
Ксю
Ксю

14:29:47 09-08-2025

Путин летит к Аляске присмотреться !?

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:07:48 09-08-2025

Ксю (14:29:47 09-08-2025) Путин летит к Аляске присмотреться !?... Не, главный вызвал

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:53:05 09-08-2025

Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию подписать не может, не легитимный.

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:03:26 09-08-2025

Гость (14:53:05 09-08-2025) Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию по... Володимирыч ему в ухо заедет...

  -7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:25:37 09-08-2025

Гость (15:03:26 09-08-2025) Володимирыч ему в ухо заедет... ... Четвёртый год пытается

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:04:33 10-08-2025

Гость (14:53:05 09-08-2025) Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию по... На этой встрече легитимный ток американский дед

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:54:21 09-08-2025

Дорожая! Для Зе исполняется с восторгом! "Ехай, ехай..."

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:09:06 09-08-2025

Стендап покажет или интересную шутку расскажет?

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

23:20:18 09-08-2025

Лучше всего со стороны Трампа было бы показать Киеву пример неслыханной щедрости, вспомнив историю Аляски и вернув полуостров его прежней владелице - Московии: тогда и Незалежной стало бы легче отказаться от претензий на возвращение отнятых подарков!

  -7 Нравится
Ответить
