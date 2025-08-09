СМИ: Зеленский может приехать на Аляску для участия в саммите Путина и Трампа
Как указывает источник, президента Украины могут задействовать во встрече "в том или ином виде"
09 августа 2025, 13:59, ИА Амител
Владимир Зеленский может принять участие во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
«Все еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде», – указывает источник.
Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Ранее Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – встретятся на Аляске 15 августа.
Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Дипломат также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.
Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России: соответствующее приглашение уже передали президенту США.
14:12:27 09-08-2025
Походу точно Путина в ловушку звманили?
14:29:47 09-08-2025
Путин летит к Аляске присмотреться !?
16:07:48 09-08-2025
Ксю (14:29:47 09-08-2025) Путин летит к Аляске присмотреться !?... Не, главный вызвал
14:53:05 09-08-2025
Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию подписать не может, не легитимный.
15:03:26 09-08-2025
Гость (14:53:05 09-08-2025) Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию по... Володимирыч ему в ухо заедет...
15:25:37 09-08-2025
Гость (15:03:26 09-08-2025) Володимирыч ему в ухо заедет... ... Четвёртый год пытается
14:04:33 10-08-2025
Гость (14:53:05 09-08-2025) Этому наркосморчку-то там что делать? Он даже капитуляцию по... На этой встрече легитимный ток американский дед
15:54:21 09-08-2025
Дорожая! Для Зе исполняется с восторгом! "Ехай, ехай..."
22:09:06 09-08-2025
Стендап покажет или интересную шутку расскажет?
23:20:18 09-08-2025
Лучше всего со стороны Трампа было бы показать Киеву пример неслыханной щедрости, вспомнив историю Аляски и вернув полуостров его прежней владелице - Московии: тогда и Незалежной стало бы легче отказаться от претензий на возвращение отнятых подарков!