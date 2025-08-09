Как указывает источник, президента Украины могут задействовать во встрече "в том или ином виде"

09 августа 2025, 13:59, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский может принять участие во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Все еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде», – указывает источник.

Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Ранее Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – встретятся на Аляске 15 августа.

Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Дипломат также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России: соответствующее приглашение уже передали президенту США.