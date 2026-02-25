Несколько полос дорог перекрыли в Барнауле из-за коммунальной аварии
Планируется, что восстановительные работы завершатся до 20:30
25 февраля 2026, 13:33, ИА Амител
В Барнауле из‑за коммунальной аварии временно ограничено движение транспорта по нескольким полосам дорог. Утром 25 февраля в центральной части города обнаружили повреждение на водопроводной линии.
По информации "Росводоканала", произошел прорыв на трубопроводе диаметром 200 миллиметров. Аварийные бригады незамедлительно приступили к ремонтным работам. При этом подачу воды потребителям не отключали — обслуживание абонентов продолжается в штатном режиме.
Для проведения ремонта дорожники перекрыли крайнюю левую полосу проспекта Ленина в районе дома № 195 (по направлению к улице Северо‑Западной). Кроме того, движение ограничили в районе перекрестка улиц 5‑й Западной и Чудненко. Специалисты устраняют повреждение на трубопроводе диаметром 315 мм.
«В связи с ремонтными работами перекрыта одна полоса на улице Чудненко - в направлении улицы Малахова, а также на улице 5‑й Западной - в сторону улицы Чеглецова. Планируется, что восстановительные работы завершатся к 20:30 25 февраля», - подчеркнули в компании.
В организации принесли извинения за возможные неудобства и уточнили, что за дополнительной информацией жители могут обратиться в контакт‑центр по телефонам: 500‑101 и 202‑200.
15:05:36 25-02-2026
Вот, вот, высотки впихивают, а коммуникацию не меняют. А что дальше будет?
15:30:33 25-02-2026
Сегодня слышал рекламу Тургенев Центрв на Чеглецова. Подняли давление и трубы не выдержали.