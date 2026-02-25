В Барнауле перекрыли полосу на проспекте Ленина из-за коммунальной аварии

25 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Ремонтные работы на сетях в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 25 февраля в центральной части Барнаула зафиксировали повреждение на коммунальных сетях. Из-за аварии на водопроводе на проспекте Ленина ввели временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в городском "Росводоканале", прорыв произошел на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Аварийные бригады приступили к ремонту сразу после обнаружения повреждения. При этом подачу воды потребителям отключать не стали — работы ведутся в штатном режиме.

Для доступа к месту аварии дорожникам пришлось перекрыть крайнюю левую полосу проспекта Ленина в районе дома № 195 по направлению в сторону улицы Северо-Западной. Ожидается, что восстановительные мероприятия завершатся к 20:30 25 февраля.