В Барнауле перекрыли полосу на проспекте Ленина из-за коммунальной аварии

Аварийные бригады приступили к ремонту сразу после обнаружения повреждения

25 февраля 2026, 12:03, ИА Амител

Ремонтные работы на сетях в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 25 февраля в центральной части Барнаула зафиксировали повреждение на коммунальных сетях. Из-за аварии на водопроводе на проспекте Ленина ввели временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в городском "Росводоканале", прорыв произошел на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Аварийные бригады приступили к ремонту сразу после обнаружения повреждения. При этом подачу воды потребителям отключать не стали — работы ведутся в штатном режиме.

Для доступа к месту аварии дорожникам пришлось перекрыть крайнюю левую полосу проспекта Ленина в районе дома № 195 по направлению в сторону улицы Северо-Западной. Ожидается, что восстановительные мероприятия завершатся к 20:30 25 февраля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», — сообщили в организации.

Комментарии 1

Гость

13:00:39 25-02-2026

Воры все украли?

