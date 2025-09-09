Небогатый август. Какие объекты разрешили строить в Барнауле в последний месяц лета

В городе наблюдается бум коммерческого строительства и "заморозка" жилищного

09 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Проект квартала "Камчатка" / Фото: Алексей Квасов

Администрация Барнаула выдала в августе 20 разрешений на строительство. Среди одобренных проектов – семь складов в разных частях города, конюшня, несколько производств, два многоквартирных дома и другие объекты. Подробнее – в материале amic.ru.

ЖК на 111 квартир

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: ПК "Планета"

На ул. Крупской, 100, возведут 16-этажный ЖК. Застройщик (компания "Строительная перспектива") получила разрешение на возведение здания 21 августа. Сдать комплекс инвестору нужно до конца августа 2030 года. Кстати, подготовительные работы на участке застройщик ведет уже несколько месяцев.

Изначально на площадке хотели строить десятиэтажный дом, но из-за "экономической ситуации" этажность "нарастили". Обновленный проект ЖК в апреле 2025 года успешно прошел градсовет, а в начале августа стройэкспертиза выдала положительное заключение. Дом рассчитан на проживание 224 человек. Под двором появится паркинг, который пристроят к существующей подземной стоянке.

Развитие "Камчатки"

Проект квартала "Камчатка" / Фото: Алексей Квасов

Еще один дом разрешили строить в квартале 2012, который развивает компания "Союз". Сейчас в микрорайоне возводят три многоквартирных дома. Всего же в 2024-2025 годах инвестор получил пять разрешений на строительство жилых корпусов.

Квартал рассчитан на 14 домов от 8 до 24 этажей. В них предусмотрено 3,1 тыс. квартир на 6 тыс. жителей. Дворы в микрорайоне будут закрытыми от автомобилей. Среди запланированных объектов – школа, детсад, поликлиника, гаражные комплексы.Застройщик стремится как можно быстрее сдать проект: землю он получил на торгах и ежегодно должен платить 428,7 млн рублей. Срок аренды – десять лет восемь месяцев.

Магазины-клоны

Проекты зданий на ул. Ярных, 8 и 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Ярных, 10, возведут одноэтажный магазин площадью 931 квадратный метр. Стены здания по проекту выполнены в серых оттенках, "лицевой" фасад имеет витражное остекление. У объекта заложено 15 машино-мест, которые расположены во дворе. Вдоль магазина предусмотрены трехметровые тротуары.

Проект магазина впервые представили на градсовете в июле 2023 года. Тогда автор-архитектор сообщил, что на двух участках (ул. Ярных, 10 и 8) возведут одинаковые административные здания (заказчики у объектов разные). Деловой центр на ул. Ярных, 8, уже построен.