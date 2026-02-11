ФАС проверит обоснованность тарифов на услуги ЖКХ в ряде регионов

Первые проверки уже начались в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Федеральная антимонопольная служба начала серию проверок экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов России. В фокусе ведомства — цены на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение.

Как заявили в ФАС, поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали обращения граждан и публикации в СМИ о росте тарифов сверх установленных лимитов.

Ведомство также разъяснило, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости услуг, однако допустимый рост составляет всего 1,7%. При этом подчеркивается, что изменение НДС затрагивает только налогообложение, а сами тарифы утверждаются региональными органами отдельно.

Проверки уже начались в отношении регулирующих органов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В ближайшее время к ним присоединятся Удмуртия, Сахалинская и Псковская области.

В течение года территориальные управления ФАС также проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.