ФАС проверит обоснованность тарифов на услуги ЖКХ в ряде регионов
Первые проверки уже начались в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
11 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба начала серию проверок экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов России. В фокусе ведомства — цены на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение.
Как заявили в ФАС, поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали обращения граждан и публикации в СМИ о росте тарифов сверх установленных лимитов.
Ведомство также разъяснило, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости услуг, однако допустимый рост составляет всего 1,7%. При этом подчеркивается, что изменение НДС затрагивает только налогообложение, а сами тарифы утверждаются региональными органами отдельно.
Проверки уже начались в отношении регулирующих органов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В ближайшее время к ним присоединятся Удмуртия, Сахалинская и Псковская области.
В течение года территориальные управления ФАС также проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
08:19:50 11-02-2026
Спорим всё будет в рамках допустимого.
08:21:32 11-02-2026
Интересно, что ФАС узнаёт о таких вещах из СМИ
08:21:57 11-02-2026
Не хотите проверить Алтайский край ? Рост на капремонт составил от 20 - 25 процентов. Обнаглели.
09:42:20 11-02-2026
гость (08:21:57 11-02-2026) Не хотите проверить Алтайский край ? Рост на капремонт соста... не проверят пока не будет многочисленных жалоб в ФАС и прокуратуру
08:40:06 11-02-2026
Ребята а что трубы те же все по старому а деньги гребут с простых нас.Уже нет денег на что нибудь .В Питере массовое недовольство в Тюмени а мы как всегда с голой попой самый бедный регион а берут по полной.Утром фиг сядешь в автобус.И самое главное всегда нам чиновники говорят мы работаем над этим.Вопрос а над кем вы работаете.
08:50:25 11-02-2026
В.В. по-любому не в курсе просто как и с блокировками
09:49:46 11-02-2026
Гость (08:50:25 11-02-2026) В.В. по-любому не в курсе просто как и с блокировками...
"а где рыба в России?"
09:15:32 11-02-2026
На самом деле, чтоб во такой возни не было и необходимо усилить контроль за всякими месседжерами и т.д.
Писали бы в редакцию Алтайской правды и Вестника Тюмени , а то устроили везде
09:34:04 11-02-2026
нет квартиры - нет оплаты.. подумайте над этим
09:55:04 11-02-2026
Скоро выборы. Крепитесь.
09:57:33 11-02-2026
Вот как проверят, так и платить будем, а то мало-ли.
09:58:53 11-02-2026
В трое за аоду - норм?
10:08:23 11-02-2026
нет разницы, грабят по закону или нет