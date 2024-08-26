ФАС завела дело из-за высоких цен на учебники по истории

Это уже второй случай расследования в отношении издательства "Просвещение"

26 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Книги на полке / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила второе дело против издательства "Просвещение" из-за высоких цен на учебники по истории. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных школьных учебников по истории для учеников 10-х и 11-х классов. Если госорган подтвердит нарушение со стороны издательства, то его оштрафуют в соответствии с законодательством.

Отметим, что в апреле ФАС также начала проверку по схожим основаниям. Тогда сотрудники ведомства зафиксировали высокие цены на учебники по русскому языку, биологии и истории. На данный момент это антимонопольное дело находится на рассмотрении.