ФАС завела дело из-за высоких цен на учебники по истории
Это уже второй случай расследования в отношении издательства "Просвещение"
26 августа 2024, 19:45, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила второе дело против издательства "Просвещение" из-за высоких цен на учебники по истории. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных школьных учебников по истории для учеников 10-х и 11-х классов. Если госорган подтвердит нарушение со стороны издательства, то его оштрафуют в соответствии с законодательством.
Отметим, что в апреле ФАС также начала проверку по схожим основаниям. Тогда сотрудники ведомства зафиксировали высокие цены на учебники по русскому языку, биологии и истории. На данный момент это антимонопольное дело находится на рассмотрении.
20:18:52 26-08-2024
А подскажите, пожалуйста, на какие учебники невысокие цены? Я что-то за последние годы таких не припомню. От цен на учебники вообще глаз дергается!
06:50:01 27-08-2024
При СССР учебники копейки стоили,т.к. государство брало бОльшую часть расходов по выпуску учебников для школ на себя.Но то время было худо-бедно для народа, был все-таки социализм.А сейчас вы знаете, что есть.
07:14:28 27-08-2024
Даже "Высшая сила", противится этому учебнику.
07:30:26 27-08-2024
А моему ребенку учебники в школе бесплатно дают… Может я в другом Барнауле живу?
13:07:46 27-08-2024
Гость (07:30:26 27-08-2024) А моему ребенку учебники в школе бесплатно дают… Может я в д... Всем детям бесплатные учебники дают в Барнауле. Только вот они бывают настолько истрепанные, что в руки противно брать. Я хочу, чтоб мой ребенок пользовался чистыми учебниками. Школам же каждый год не выделяют огромные деньги на закупку новых учебников. Вот они и выгадывают, что в первую очередь закупать из-за тех же высоких цен на учебники. По некоторым предметам вообще просят пользоваться электронными учебниками. Я уж молчу, что к ВПР или экзаменам вообще бы хорошо иметь под рукой учебники прошлых лет, только вот ни одна школьная библиотека не в состоянии это сделать - им бы на текущий учебный год худо-бедно все классы обеспечить. У моего ребенка все необходимые учебники есть, покупаю. Но ведь далеко не каждая семья может себе это позволить, опять же из-за неподъемных цен на них. Давно пора навести порядок!
14:33:57 28-08-2024
Наверное тем, кто активно минусует комментарии, цены на учебники кажутся низкими)