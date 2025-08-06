Фигурант дела о теракте в "Крокусе" предложил выплатить пострадавшим по 1 тыс. рублей

Такую оплату он хочет возместить 127 потерпевшим

06 августа 2025, 13:29, ИА Амител

Суд по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве / Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Обвиняемый в поставке оружия исполнителям нападения Умержон Солиев во время судебного заседания выступил с инициативой выплатить каждой из 127 потерпевших сторон по 1 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом адвокат Ксения Трунова сообщила ТАСС.

«Солиев, известный среди сообщников под псевдонимом Мухаммад, возглавлял ячейку террористической организации в России. Ему инкриминируют организацию снабжения боевиков огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, которые использовались при подготовке терактов на территории страны», – резюмирует издание.

Предложение о выплате минимальной компенсации вызвало резонанс, учитывая масштабы трагедии и тяжесть предъявленных обвинений. Солиев признается следствием ключевым посредником, обеспечившим перевозку оружия из Дагестана в Москву для непосредственных исполнителей нападения в концертном зале.

Судебный процесс продолжается, рассматриваются все обстоятельства дела и степень вины каждого из обвиняемых.

