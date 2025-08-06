Фигурант дела о теракте в "Крокусе" предложил выплатить пострадавшим по 1 тыс. рублей
Такую оплату он хочет возместить 127 потерпевшим
06 августа 2025, 13:29, ИА Амител
Обвиняемый в поставке оружия исполнителям нападения Умержон Солиев во время судебного заседания выступил с инициативой выплатить каждой из 127 потерпевших сторон по 1 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом адвокат Ксения Трунова сообщила ТАСС.
«Солиев, известный среди сообщников под псевдонимом Мухаммад, возглавлял ячейку террористической организации в России. Ему инкриминируют организацию снабжения боевиков огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, которые использовались при подготовке терактов на территории страны», – резюмирует издание.
Предложение о выплате минимальной компенсации вызвало резонанс, учитывая масштабы трагедии и тяжесть предъявленных обвинений. Солиев признается следствием ключевым посредником, обеспечившим перевозку оружия из Дагестана в Москву для непосредственных исполнителей нападения в концертном зале.
Судебный процесс продолжается, рассматриваются все обстоятельства дела и степень вины каждого из обвиняемых.
Ранее обвиняемые в нападении на "Крокус Сити Холл" предстали перед судом в Москве.
13:32:47 06-08-2025
Почему он ещё живой?
23:18:38 06-08-2025
Гость (13:32:47 06-08-2025) Почему он ещё живой?... Для таких даже не расстрел, показательное повешение должно быть предусмотрено в УК.
15:11:30 06-08-2025
Ну это вкорне меняет дело!
16:36:04 06-08-2025
Хорошая компенсация- по 10 лямов пострадавшим и петлю на шею Солиеву.
18:52:21 06-08-2025
Пусть его за эту тысячу живым зароют.
23:54:18 06-08-2025
Пора отменить мораторий на вышку