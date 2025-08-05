Обвиняемые в нападении на "Крокус Сити Холл" предстали перед судом в Москве: главное
19 исполнителям и соучастникам теракта продлили арест до 7 июля 2026 года
05 августа 2025, 10:15, ИА Амител
Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", жертвами которого стали 149 человек.
Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда. Его закрыли от СМИ из-за наличия в материалах дела секретной информации. Об этом сообщает ТАСС.
- Четверо непосредственных исполнителей теракта имеют образование 10-11 классов и временную регистрацию в столичном регионе.
- Суд продлил арест 19 исполнителям и соучастникам теракта еще на шесть месяцев: до 7 июля 2026 года.
- Четверо исполнителей теракта признали свою вину: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли извинения потерпевшим.
- Потерпевшие заявили 27 гражданских исков в рамках уголовного дела.
Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Согласно информации следователей, погибли 149 человек. Еще 609 получили ранения. Один человек пропал без вести. Общий ущерб от действий террористов оценивается в 6 млрд рублей.
10:35:52 05-08-2025
Пусть госдума отменит мораторий на вышку...
11:05:03 05-08-2025
гость (10:35:52 05-08-2025) Пусть госдума отменит мораторий на вышку...... Хорошо
11:49:02 05-08-2025
гость (10:35:52 05-08-2025) Пусть госдума отменит мораторий на вышку......
Никто не хочет быть следующим Старовойтом
11:14:39 05-08-2025
Что то мне подсказывает, что кое кто, руководствуясь актом доброй воли и проявленным милосердием, помилует преступников с отправкой их, за наш с вами счёт, на историческую родину. Особенно всяких там тофиков и рахмаджонов.
12:48:11 05-08-2025
В кандалы и на урановые родники отправить.
19:25:33 05-08-2025
Гость (12:48:11 05-08-2025) В кандалы и на урановые родники отправить.... И родственникам сказать, что сбежали. И пусть на нашу страну вкалывают до смерти за пайку.