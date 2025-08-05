Обвиняемые в нападении на "Крокус Сити Холл" предстали перед судом в Москве: главное

19 исполнителям и соучастникам теракта продлили арест до 7 июля 2026 года

05 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Суд по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве / Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", жертвами которого стали 149 человек.

Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда. Его закрыли от СМИ из-за наличия в материалах дела секретной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Главное

Четверо непосредственных исполнителей теракта имеют образование 10-11 классов и временную регистрацию в столичном регионе.

Суд продлил арест 19 исполнителям и соучастникам теракта еще на шесть месяцев: до 7 июля 2026 года.

Четверо исполнителей теракта признали свою вину: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли извинения потерпевшим.

Потерпевшие заявили 27 гражданских исков в рамках уголовного дела.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Согласно информации следователей, погибли 149 человек. Еще 609 получили ранения. Один человек пропал без вести. Общий ущерб от действий террористов оценивается в 6 млрд рублей.