Филолог объяснил, почему выражение "кто крайний" считается неуместным

Использовать слово "крайний" вместо "последний" нужно с осторожностью

25 февраля 2026, 17:26, ИА Амител

Очередь, люди / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Использование слов "последний" и "крайний" разъяснил профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, в интервью ТАСС.

«"Последний" указывает на объект, находящийся в конце ряда, в то время как "крайний" обозначает что-то, расположенное на краю. Так, в футболе крайний защитник играет на левом или правом фланге», — отметил он.

Григорьев подчеркнул, что в ситуации с очередью оба этих слова могут означать крайние позиции: "последний" указывает на человека, стоящего в конце, а "крайний" может означать как последнего, так и первого. Поэтому замена слова "последний" на "крайний" в контексте очереди является ошибкой.

«С середины XVIII века значения слов "крайний" и "последний" начали сближаться, и оба могут использоваться в значении "предельный". Например, выражения "последний срок" и "крайний срок" можно считать синонимами, однако в других случаях такая замена будет некорректной», — заключил специалист.

