Филолог объяснил, почему выражение "кто крайний" считается неуместным
Использовать слово "крайний" вместо "последний" нужно с осторожностью
25 февраля 2026, 17:26, ИА Амител
Использование слов "последний" и "крайний" разъяснил профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, в интервью ТАСС.
«"Последний" указывает на объект, находящийся в конце ряда, в то время как "крайний" обозначает что-то, расположенное на краю. Так, в футболе крайний защитник играет на левом или правом фланге», — отметил он.
Григорьев подчеркнул, что в ситуации с очередью оба этих слова могут означать крайние позиции: "последний" указывает на человека, стоящего в конце, а "крайний" может означать как последнего, так и первого. Поэтому замена слова "последний" на "крайний" в контексте очереди является ошибкой.
«С середины XVIII века значения слов "крайний" и "последний" начали сближаться, и оба могут использоваться в значении "предельный". Например, выражения "последний срок" и "крайний срок" можно считать синонимами, однако в других случаях такая замена будет некорректной», — заключил специалист.
17:38:53 25-02-2026
Кто предельный к психиатру? Конечный и итоговый.
17:43:37 25-02-2026
Мнением какого-то левого ВРИО завкафедрой можно пренебречь. Он для нас не авторитет.
18:04:06 25-02-2026
Да филолог этот сам крайний!
19:34:48 25-02-2026
Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Остальное - дество из серии " на трещину в асфальте наступишь мать умрёт"
08:43:29 26-02-2026
Гость (19:34:48 25-02-2026) Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Оста... Как насчет крайней сосредоточенности? Крайней нужды? И тд и тп, знаток!
09:20:08 26-02-2026
Гость (08:43:29 26-02-2026) Как насчет крайней сосредоточенности? Крайней нужды? И тд и ... Крайняя недоступность образования у него.
19:54:36 26-02-2026
Гость (19:34:48 25-02-2026) Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Оста... Сколько прыжков?
19:43:17 25-02-2026
Минусящие, мотивировочку можно?, а то получается, с хрена ли так то? Или вам не нужна она? Лишь бы ткнуть!
21:18:49 25-02-2026
Гость (19:43:17 25-02-2026) Минусящие, мотивировочку можно?, а то получается, с хрена ли... Не можно, они крайне-последние к филопсихиатру, им лишь бы ткнуть.
20:42:12 25-02-2026
Когда я слышу от человека крайний день, мне сразу становиться понятно с кем я общаюсь), именно в этом случае нужна даже не грамотность, нужна логика, ещё такой человек не имеет своего мнения.
21:30:55 25-02-2026
В нашем государстве крайние все, кроме государства.
22:04:25 25-02-2026
Все всё понимают про "крайний", но используют данное слово, чтобы не быть "последним")))
Употребляют из суеверия. Хотят обмануть судьбу. Может, им так легче жить.
22:57:34 25-02-2026
Какой "актуальный" задан вопрос!
20:34:43 26-02-2026
Идёт из ВВС, лётчики боятся разбиться. У нас в ВДВ всегда было, например, последний прыжок, но никогда крайний. Это от суеверия. Звучит, конечно, не - прилично. А лётчиков и иже с ними всегда называли " летуны ", так сложилось. В городе стояла дивизия ВДВ, мотострелки, лётная часть, аэродром, но королями были мы, десантура, к летунам относились свысока, всё же мы короли там были, десантура одним словом.
20:48:07 02-03-2026
Мне тоже не нравятся ,когда в угоду суевериям вместо "последнего" говорят"крайний",а в угоду уркам все судебные чинуши предлагают" присаживаться",а не" садиться"