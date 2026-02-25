Филолог объяснил, почему выражение "кто крайний" считается неуместным

25 февраля 2026, 17:26, ИА Амител

Использование слов "последний" и "крайний" разъяснил профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, в интервью ТАСС.

«"Последний" указывает на объект, находящийся в конце ряда, в то время как "крайний" обозначает что-то, расположенное на краю. Так, в футболе крайний защитник играет на левом или правом фланге», — отметил он.

Григорьев подчеркнул, что в ситуации с очередью оба этих слова могут означать крайние позиции: "последний" указывает на человека, стоящего в конце, а "крайний" может означать как последнего, так и первого. Поэтому замена слова "последний" на "крайний" в контексте очереди является ошибкой.

«С середины XVIII века значения слов "крайний" и "последний" начали сближаться, и оба могут использоваться в значении "предельный". Например, выражения "последний срок" и "крайний срок" можно считать синонимами, однако в других случаях такая замена будет некорректной», — заключил специалист.

Ранее филолог объяснила, почему нельзя говорить слово "кушать".

Комментарии 15

Гость

17:38:53 25-02-2026

Кто предельный к психиатру? Конечный и итоговый.

Гость

17:43:37 25-02-2026

Мнением какого-то левого ВРИО завкафедрой можно пренебречь. Он для нас не авторитет.

Гость

18:04:06 25-02-2026

Да филолог этот сам крайний!

Гость

19:34:48 25-02-2026

Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Остальное - дество из серии " на трещину в асфальте наступишь мать умрёт"

Гость

08:43:29 26-02-2026

Гость (19:34:48 25-02-2026) Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Оста... Как насчет крайней сосредоточенности? Крайней нужды? И тд и тп, знаток!

Гость

09:20:08 26-02-2026

Гость (08:43:29 26-02-2026) Как насчет крайней сосредоточенности? Крайней нужды? И тд и ... Крайняя недоступность образования у него.

Василий

19:54:36 26-02-2026

Гость (19:34:48 25-02-2026) Крайними могут быть север, плоть, мера и необходимость. Оста... Сколько прыжков?

Гость

19:43:17 25-02-2026

Минусящие, мотивировочку можно?, а то получается, с хрена ли так то? Или вам не нужна она? Лишь бы ткнуть!

гость

21:18:49 25-02-2026

Гость (19:43:17 25-02-2026) Минусящие, мотивировочку можно?, а то получается, с хрена ли... Не можно, они крайне-последние к филопсихиатру, им лишь бы ткнуть.

Гость

20:42:12 25-02-2026

Когда я слышу от человека крайний день, мне сразу становиться понятно с кем я общаюсь), именно в этом случае нужна даже не грамотность, нужна логика, ещё такой человек не имеет своего мнения.

Владимир

21:30:55 25-02-2026

В нашем государстве крайние все, кроме государства.

Гость

22:04:25 25-02-2026

Все всё понимают про "крайний", но используют данное слово, чтобы не быть "последним")))
Употребляют из суеверия. Хотят обмануть судьбу. Может, им так легче жить.

Гость

22:57:34 25-02-2026

Какой "актуальный" задан вопрос!

Вальтер

20:34:43 26-02-2026

Идёт из ВВС, лётчики боятся разбиться. У нас в ВДВ всегда было, например, последний прыжок, но никогда крайний. Это от суеверия. Звучит, конечно, не - прилично. А лётчиков и иже с ними всегда называли " летуны ", так сложилось. В городе стояла дивизия ВДВ, мотострелки, лётная часть, аэродром, но королями были мы, десантура, к летунам относились свысока, всё же мы короли там были, десантура одним словом.

Olga

20:48:07 02-03-2026

Мне тоже не нравятся ,когда в угоду суевериям вместо "последнего" говорят"крайний",а в угоду уркам все судебные чинуши предлагают" присаживаться",а не" садиться"

