Слово "абьюзер" могут включить в словари русского языка
Термин вошел в активный лексикон россиян примерно с 2013 года
25 февраля 2026, 11:50, ИА Амител
Слово "абьюзер" может пополнить словари русского языка в статусе государственного. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Наталия Козловская — эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена.
По мнению специалиста, у слова "абьюзер" нет точного аналога в русском языке.
«К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый словарь иностранных слов», — пояснила Козловская.
Эксперт также отметила, что слово "абьюзер" вошло в активный лексикон россиян примерно с 2013 года и сегодня характеризуется высоким показателем частоты использования.
Ранее сообщалось, что в сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда".
12:33:25 25-02-2026
Либералы, вы достали всякую грязь тащить в наш богатый и великий. С 2013 говорите, в первый раз это слово слышу.
12:58:52 25-02-2026
Гость (12:33:25 25-02-2026) Либералы, вы достали всякую грязь тащить в наш богатый и вел...
Наш "богатый и великий" не менее чем на половину состоит из заимствований из тюркского, арабского, греческого, латыни, английского, французского и немецкого.
А уж кичиться собственной безграмотностью и зашоренностью совсем глупо
13:11:17 25-02-2026
Наполовину пишется слитно . К вопросу о "безграмотности". И ведь туда же,лезет учить.
13:10:19 25-02-2026
Гость, не поверите, как раз за счет появления НОВЫХ слов, великий и могучий и продолжает оставаться великим и могучим русским языком. Языком международного общения, а не диалектом отдельно взятой местности.
12:43:36 25-02-2026
Хватит-не пущу, нечего захламлять
13:44:04 25-02-2026
Не знаю как насчет 2013 года, но активное использование слова на мой взгляд началось позже. Примерно тогда же когда стал раскручиваться психоз с движухой "MeToo". Психоз вроде прошел, а слово осталось.