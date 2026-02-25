Слово "абьюзер" могут включить в словари русского языка

25 февраля 2026, 11:50, ИА Амител

Слово "абьюзер" может пополнить словари русского языка в статусе государственного. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Наталия Козловская — эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена.

По мнению специалиста, у слова "абьюзер" нет точного аналога в русском языке.

«К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый словарь иностранных слов», — пояснила Козловская.

Эксперт также отметила, что слово "абьюзер" вошло в активный лексикон россиян примерно с 2013 года и сегодня характеризуется высоким показателем частоты использования.

Ранее сообщалось, что в сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда".