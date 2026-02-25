Слово "абьюзер" могут включить в словари русского языка

Термин вошел в активный лексикон россиян примерно с 2013 года

25 февраля 2026, 11:50, ИА Амител

Учебник, книги, обучение / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Слово "абьюзер" может пополнить словари русского языка в статусе государственного. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Наталия Козловская — эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена.

По мнению специалиста, у слова "абьюзер" нет точного аналога в русском языке.

«К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый словарь иностранных слов», — пояснила Козловская.

Эксперт также отметила, что слово "абьюзер" вошло в активный лексикон россиян примерно с 2013 года и сегодня характеризуется высоким показателем частоты использования.

Ранее сообщалось, что в сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда".

Комментарии 6

Гость

12:33:25 25-02-2026

Либералы, вы достали всякую грязь тащить в наш богатый и великий. С 2013 говорите, в первый раз это слово слышу.

Гость

12:58:52 25-02-2026

Гость (12:33:25 25-02-2026)
Наш "богатый и великий" не менее чем на половину состоит из заимствований из тюркского, арабского, греческого, латыни, английского, французского и немецкого.

А уж кичиться собственной безграмотностью и зашоренностью совсем глупо

Гость

13:11:17 25-02-2026

Наполовину пишется слитно . К вопросу о "безграмотности". И ведь туда же,лезет учить.

Гость

13:10:19 25-02-2026

Гость, не поверите, как раз за счет появления НОВЫХ слов, великий и могучий и продолжает оставаться великим и могучим русским языком. Языком международного общения, а не диалектом отдельно взятой местности.

Русский словарь

12:43:36 25-02-2026

Хватит-не пущу, нечего захламлять

Гость

13:44:04 25-02-2026

Не знаю как насчет 2013 года, но активное использование слова на мой взгляд началось позже. Примерно тогда же когда стал раскручиваться психоз с движухой "MeToo". Психоз вроде прошел, а слово осталось.

