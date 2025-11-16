Россиянам нужно уплатить налоги до 1 декабря 2025 года включительно

16 ноября 2025, 11:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта, вовремя не уплатившим налоги, будут ежедневно начислять по 5,5 копейки за каждые просроченные 100 рублей. Такие расчеты сделало РИА Новости.

Уплатить налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не сделать этого вовремя, пени будут начисляться уже с 2 декабря.

В 2025 году процентная ставка по недоимке для физлиц составляет 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ. Пени начисляют ежедневно с момента формирования недоимки вплоть до дня, когда налогоплательщик ее погасит.

Ранее ФНС уже направила гражданам налоговые уведомления. Их можно найти в личном кабинете на сайте налоговой службы, в приложении "Налоги физлиц" и на портале госуслуг. Некоторые россияне все еще получают бумажные уведомления по почте.