ФНС будет ежедневно начислять 5,5 копейки за каждые просроченные по налогам 100 рублей

Россиянам нужно уплатить налоги до 1 декабря 2025 года включительно

16 ноября 2025, 11:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В России собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта, вовремя не уплатившим налоги, будут ежедневно начислять по 5,5 копейки за каждые просроченные 100 рублей. Такие расчеты сделало РИА Новости.

Уплатить налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не сделать этого вовремя, пени будут начисляться уже с 2 декабря.

В 2025 году процентная ставка по недоимке для физлиц составляет 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ. Пени начисляют ежедневно с момента формирования недоимки вплоть до дня, когда налогоплательщик ее погасит.

Ранее ФНС уже направила гражданам налоговые уведомления. Их можно найти в личном кабинете на сайте налоговой службы, в приложении "Налоги физлиц" и на портале госуслуг. Некоторые россияне все еще получают бумажные уведомления по почте.

«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога», – пояснили в налоговой службе.

Комментарии 3

dok_СФ

18:44:59 16-11-2025

5,5 копеек с каждых 100 рублей или 200% годовых.. Это без инфляции и без пользования чужими деньгами..

Гость

19:46:54 16-11-2025

У государства гигантский долг перед советскими вкладчиками! Почему же "зоркая" ФНС даже не заикается о начислении пени за просрочку его возвращения, исчисляемую десятилетиями?

Гость

08:27:45 17-11-2025

так хочется всё это послать

