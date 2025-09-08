Полгода без пеней. В России ввели мораторий на штрафы по кредитам умерших

Наследники получают право отказаться от наследства, если долги превышают стоимость имущества

08 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 сентября банки больше не смогут начислять штрафы и пени по кредитам людей, которые уже умерли. Пока кредит официально не перейдет к наследникам, платить его некому. На полгода вводится мораторий на новые штрафы, пока родственники не получат права на наследство, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Поправка касается как потребительских, так и ипотечных кредитов. Проценты по ним все равно нужно будет платить, но штрафы и пени в этот период не начислят.

Это не освобождает родственников от уплаты долгов умершего, но дает им время подготовиться. Закон предусматривает выбор: согласиться на наследство вместе с долгами или отказаться от него полностью. На решение отводится те же полгода.

Как отмечает президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева, иногда действительно бывают случаи, когда выгоднее отказаться от наследства. Ведь в наследственную массу входит не только имущество, но и финансовые обязательства умершего человека.

«Финансовые обязательства – это кредиты, задолженность, к примеру, по налогам и сборам, коммунальным платежам. На что же следует обратить внимание? Наследники, принявшие наследство, должны выплачивать долги наследодателя, но в пределах стоимости пришедшего к ним имущества. И еще один важный нюанс. С ноября 2025 года при открытии наследственного дела нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о долгах умерших родственников, сейчас такой обязанности нет», – пояснила нотариус.

По статистике, каждый четвертый россиянин получает наследство с долгами. И это не единственная трудность. Например, если у умершего есть автомобиль, пользоваться им до переоформления нельзя: все документы – ПТС, СТС и страховка – считаются недействительными, пока машина не перейдет к новому владельцу. Она просто стоит без дела.

Но с 31 августа вступило новое правило: если погибший был участников СВО, его супруга может использовать машину и до переоформления. Для этого достаточно получить у нотариуса специальное свидетельство.