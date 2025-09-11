Фонд Мельниченко вновь объявил стипендиальный конкурс для студентов вузов и СПО

В 2025 году заявки принимают до 6 октября

11 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Студенты Алтайского края могут получать стипендию Андрея Мельниченко. Ее учредили в сентябре 2024 года. За это время фонд получил свыше 1,5 тыс. заявок, а стипендиатами стали более 300 студентов из 30 городов России.

В программу включили 44 вуза и 107 учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Алтайский край в этом списке представляют пять учебных организаций: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский архитектурно-строительный колледж, Алтайский государственный колледж, Бийский государственный колледж и Рубцовский аграрно-промышленный техникум.

Условия участия

Претендентами на стипендию могут стать студенты вузов и колледжей из разных регионов России, обучающиеся очно по техническим и инженерным специальностям и направлениям. Заявки принимают от студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Соискатель должен быть гражданином России и на момент подачи заявки достичь 16 лет.

В новом цикле конкурса больше внимания уделяют академической успеваемости. У студентов вузов не должно быть задолженностей и допускается не более двух "четверок" за последний семестр, у студентов СПО – не более трех оценок "хорошо".

Размер стипендии

Студенты вузов могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от 5 до 25 тысяч рублей, учащиеся колледжей и СПО – от 5 до 20 тысяч рублей. На размер поддержки влияет не только успеваемость, но и дополнительные достижения:

завершенное обучение в Центре талантов.ФМ или Профклассах.ФМ;

победы в конкурсах профессионального мастерства;

награды за ведение научно-исследовательской работы;

публикации в рецензируемых научных изданиях;

обладание исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности.

«Стипендия Мельниченко – это высокая оценка знаний, упорства и достижений студентов. Мы убеждены, что, поощряя академические и профессиональные успехи молодых людей, мы помогаем им увереннее двигаться вперед и видеть свое будущее в инженерных и технических профессиях», – отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Как подать заявку

Прием заявок на первый цикл конкурса продлится до 6 октября 2025 года на сайте стипендии. Там же разместили условия участия, график проведения и перечень необходимых документов. Консультации можно получить по электронной почте aimstipendia@yandex.ru , телефону 8-800-700-28-84 и в официальном телеграм-канале конкурса.

Иллюстрация пресс-службы Фонда Мельниченко