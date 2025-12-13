Хрустальный перезвон льда на Телецком озере попал на видео

Озеро пыталось охватиться льдом, но он треснул

13 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Telegram-канале Алтайского биосферного заповедника сообщили о необычном явлении: ночью у кордона Караташ на Телецком озере начал образовываться лед, но дневной ветер "верховка" разрушил тонкую ледяную корку.

Это привело к возникновению звукового эффекта, напоминающего звон хрусталя, который был запечатлен на видео государственным инспектором заповедника Светланой Кульбацкой.

«Тонкий ледяной покров ломался, издавая звуки, подобные хрустальному перезвону. К концу дня лед был полностью разбит, а его осколки прибило волной в залив», – поделилась наблюдениями госинспектор.