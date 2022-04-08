Как в Москве простились с Владимиром Жириновским. Фоторепортаж
В последний путь проводить политика пришли сотни людей
8 апреля 2022, 17:44, Екатерина Смолихина
Фото: ТАСС
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает ТАСС. К зданию выстроилась огромная очередь из желающих проводить политика в последний путь.
Церемонию в самом начале посетил Владимир Путин, который возложил возле гроба букет красных роз. Проститься с Жириновским также приехали Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и лидеры политических партий. Ранее в московском храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Вольфовича. Церемонию провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, что о смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Политику было 75 лет.
Комментарии
Новости партнеров