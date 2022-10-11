Солнечный поцелуй октября. Фотопрогулка по осеннему Барнаулу
Последние дни золотой осени в фоторепортаже amic.ru
12 октября 2022, 06:48, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Осень в Алтайском крае не спешит впадать в зимнее забвение. После первого снега в регион вернулась тёплая погода, и пейзажи вокруг заиграли новыми красками. Красота, да и только.
По прогнозам синоптиков, край в ближайшие дни ожидает небольшое похолодание, однако к выходным тепло вернётся. Успеваем сказать до свидания «пышному природы увяданию».
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