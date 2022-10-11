Солнечный поцелуй октября. Фотопрогулка по осеннему Барнаулу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осень в Алтайском крае не спешит впадать в зимнее забвение. После первого снега в регион вернулась тёплая погода, и пейзажи вокруг заиграли новыми красками. Красота, да и только.

По прогнозам синоптиков, край в ближайшие дни ожидает небольшое похолодание, однако к выходным тепло вернётся. Успеваем сказать до свидания «пышному природы увяданию».