Ворвалась без стука. Фоторепортаж с улиц Барнаула, которые внезапно захватила жаркая весна-2022

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неожиданная жара накрыла Алтайский край в первую неделю апреля. Весна как будто решила наверстать за март, который в этом году выдался весьма зимним, даже чересчур. И вдруг — почти +20 градусов. Обрадовавшись, барнаульцы быстро сняли шапки и пальто и наслаждаются по-настоящему весенним солнцем.

Добавим, жара постоит недолго: уже в ближайшие дни на Алтай придёт небольшое похолодание, а потом вновь потеплеет, но, как прогнозируют синоптики, будет дождливо.