Ворвалась без стука. Фоторепортаж с улиц Барнаула, которые внезапно захватила жаркая весна-2022
Практически за пару дней в столице Алтайского края растаял снег. А горожане не знают, во что одеться, чтобы не замерзнуть или не изжариться
6 апреля 2022, 06:31, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Неожиданная жара накрыла Алтайский край в первую неделю апреля. Весна как будто решила наверстать за март, который в этом году выдался весьма зимним, даже чересчур. И вдруг — почти +20 градусов. Обрадовавшись, барнаульцы быстро сняли шапки и пальто и наслаждаются по-настоящему весенним солнцем.
Добавим, жара постоит недолго: уже в ближайшие дни на Алтай придёт небольшое похолодание, а потом вновь потеплеет, но, как прогнозируют синоптики, будет дождливо.
Комментарии
Новости партнеров